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ضبط حدث 17 عاماً يقود تريلا على طريق الموقر

9/7/2023 3:07:59 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - ضبطت مجموعات الدوريات الخارجية، أمس الأربعاء، حدث (17 عاماً) يقود تريلا على طريق الموقر باتجاه عمّان.
وقالت الإدارة، خلال التقرير المروري، على إذاعة الأمن العام، إنه تم ضبط صاحب التريلا، وتحويله للمركز الأمني، واتخاذ الاجراء القانوني.
وأشارت، إلى أنه تم التعامل مع حادث تصادم ما بين 4 مركبات بالقرب من إشارات الهاشمية في الزرقاء، ونتج عن الحادث 4 إصابات.

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