ضبط حدث 17 عاماً يقود تريلا على طريق الموقر
التاريخ
9/7/2023 3:07:59 AM
(MENAFN- Al Wakeel News)
الوكيل الإخباري - ضبطت مجموعات الدوريات الخارجية، أمس الأربعاء، حدث (17 عاماً) يقود تريلا على طريق الموقر باتجاه عمّان.
وقالت الإدارة، خلال التقرير المروري، على إذاعة الأمن العام، إنه تم ضبط صاحب التريلا، وتحويله للمركز الأمني، واتخاذ الاجراء القانوني.
وأشارت، إلى أنه تم التعامل مع حادث تصادم ما بين 4 مركبات بالقرب من إشارات الهاشمية في الزرقاء، ونتج عن الحادث 4 إصابات.
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