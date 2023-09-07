زلزال بقوة 6.5 درجات يضرب ساحل تشيلي
التاريخ
9/7/2023 3:07:58 AM
(MENAFN- Al Wakeel News)
الوكيل الإخباري - ضرب زلزال بقوة 6.5 درجات، اليوم الخميس، ساحل تشيلي.
وأوضح المركز الألماني لأبحاث علوم الأرض أن مركز الزلزال كان على عمق عشرة كيلومترات.
البيان
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