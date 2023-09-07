Thursday, 07 September 2023 01:24 GMT

وظائف شاغرة ومدعوون للتعيين في مختلف المؤسسات- أسماء

9/7/2023 3:07:55 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعلنت عدد من المؤسسات والوزارات، في الصحف اليومية، عن توفر شواغر لديها بوظائف مختلفة.
كما دعت مؤسسات عدد من المرشحين لاستكمال إجراءات التعيين، وإجراء المقابلات الشخصية، وإجراء الامتحان التنافسي، لغايات التوظيف.


وتاليا الأسماء وتفاصيل الوظائف:




















MENAFN07092023000208011052ID1107024730

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث