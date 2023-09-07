وظائف شاغرة ومدعوون للتعيين في مختلف المؤسسات- أسماء

وظائف شاغرة ومدعوون للتعيين في مختلف المؤسسات- أسماء
التاريخ
9/7/2023 3:07:55 AM
(MENAFN- Al Wakeel News)
الوكيل الإخباري - أعلنت عدد من المؤسسات والوزارات، في الصحف اليومية، عن توفر شواغر لديها بوظائف مختلفة.
كما دعت مؤسسات عدد من المرشحين لاستكمال إجراءات التعيين، وإجراء المقابلات الشخصية، وإجراء الامتحان التنافسي، لغايات التوظيف.
وتاليا الأسماء وتفاصيل الوظائف:
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