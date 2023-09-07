الخارجية تدين فتح بابوا غينيا الجديدة سفارة في القدس
التاريخ
9/7/2023 3:07:54 AM
(MENAFN- Al Wakeel News)
الوكيل الاخباري - دانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين قيام بابوا غينيا الجديدة بفتح سفارة لها في القدس.
وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير سنان المجالي، أن فتح السفارة في القدس خطوة مرفوضة ومدانة، وتعد خرقاً صارخاً وجسيماً للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.
وشدد الناطق الرسمي باسم الوزارة على أن أي إجراءاتٍ أو قراراتٍ تهدف لتغيير وضع مدينة القدس أو مركزها القانوني تعتبر باطلة وغير شرعية ومنعدمة الأثر القانوني، مؤكداً أن تحقيق السلام العادل والشامل طريقه الوحيد حل الدولتين استناداً إلى قرارات الشرعية الدولية والوصول إلى حل عادل ودائم يجسد الدولة الفلسطينية المستقلة وذات السيادة على خطوط الرابع من حزيران 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.
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