Thursday, 07 September 2023 01:24 GMT

أسعار الذهب بالأردن اليوم الخميس .. تعرف على سعر بيع غرام 21

9/7/2023 3:07:50 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- استقرت اسعار الذهب بالأردن اليوم الخميس ، وفقاً للتسعيرة الصادرة عن النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات.

حيث بلغ سعر غرام الذهب من عيار 21 عند 39.3 دينارا للبيع للمواطنين مقابل 37.6 دينارا للشراء منهم .

بينما بلغ سعر غرام الذهب من عيار 18 عند 34.9 للبيع للمواطنين مقابل 31.9 للشراء منهم .





MENAFN07092023000208011052ID1107024725

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث