أسعار الذهب بالأردن اليوم الخميس .. تعرف على سعر بيع غرام 21
التاريخ
9/7/2023 3:07:50 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- استقرت اسعار الذهب بالأردن اليوم الخميس ، وفقاً للتسعيرة الصادرة عن النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات.
حيث بلغ سعر غرام الذهب من عيار 21 عند 39.3 دينارا للبيع للمواطنين مقابل 37.6 دينارا للشراء منهم .
بينما بلغ سعر غرام الذهب من عيار 18 عند 34.9 للبيع للمواطنين مقابل 31.9 للشراء منهم .
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