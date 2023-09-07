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مذكرة تفاهم بين جامعة الاميرة سمية للتكنولوجيا واللجنة الأردنية الأمريكية لتبادل التعليم

9/7/2023 3:07:50 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - وقعت جامعة الاميرة سمية للتكنولوجيا واللجنة الأردنية الأمريكية لتبادل التعليم مذكرة تفاهم، بهدف المشاركة في برنامج روابط Rawabit التابع لشبكة التعاون بين الجامعات الأمريكية الأردنية (UCN) من أجل دعم هذه الجامعات في بناء شراكات ثنائية بين الولايات المتحدة والأردن من خلال التبادل الأكاديمي والعلمي.


ووقعت الاتفاقية عن الجامعة رئيسها الأستاذ الدكتورة وجدان أبو الهيجاء وعن اللجنة المدير التنفيذي لمكتب اللجنة الأمريكية للتبادل التعليمي في مؤسسة " Fulbright" / الأردن ادوارد برادوس، بحضور عميد كلية الملك عبد الله الاول للدراسات العليا والبحث العلمي الاستاذ الدكتور رائد مصلح، وعميد كلية الملك الحسين لعلوم الحوسبة الاستاذ الدكتور اشرف أحمد، والمهندس محمد عمورة، وآية الشرفا مسؤولة البرامج في اللجنة الأردنية الأمريكية لتبادل التعليم.


وقالت رئيس الجامعة الدكتورة أبو الهيجاء أن مشاركة الجامعة في برنامج روابط Rawabit، والذي يعتبر جزءاً من شبكة التعاون بين الجامعات الأمريكية والأردنية، هي خطوة في سياق الجهود المستمرة لتطوير جودة التعليم وتعزيز التعاون الدولي، وإتاحة الفرص لأعضاء الهيئة التدريسية لاكتساب الخبرات وتبادل المعرفة في مختلف المجالات البحثية.


ومن جانبه، قال السيد برادوس "نرحب بتوقيع مذكرة التفاهم مع جامعة الأميرة سمية للتكنولوجيا، ضمن شبكة التعاون الجامعي "روابط". نؤمن بأهمية التعاون بين الجامعات الأمريكية والأردنية، وبالفرص التي تتيحها لتعزيز الشبكات الأكاديمية والمهنية لأعضاء هيئة التدريس والموظفين من خلال منح السفر ومنح تطوير الشراكات وبرامج أخرى يمولها برنامج فولبرايت. نتطلع إلى مستقبل مشرق من التعاون المشترك."

ويذكر أن مشروع "روابط" يسعى عن طريق الجامعات الأردنية والأمريكية المشاركة في شبكة التعاون الجامعي إلى تعزيز قدرات الجامعات المؤسسية وتمويلها الداخلي وإدارة المخاطر للقيام بإصلاحات تعاونية جادة مستوحاة من أفضل الممارسات الأمريكية والعالمية في هذه المجالات.

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