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بعد ركوب الجمل.. ماذا قال إيلون ماسك عن دبي؟

9/7/2023 3:07:26 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) دبي/PNN- عبّر الملياردير الأمريكي إيلون ماسك عن مشاعره تجاه مدينة دبي الإماراتية، قائلاً "أنا أحبّ دبي".

وظهر مالك منصة إكس "تويتر سابقاً" بشكل بديع وهو يركب جملاً، وذلك في صورة جديدة نشرها على حسابه.

وكتب ماسك في منشوره: "أول مرة أركب فيها الجمال.. أنا أحبّ دبي"، وسط تفاعل الكثيرين مع منشوره.



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