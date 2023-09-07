بعد ركوب الجمل.. ماذا قال إيلون ماسك عن دبي؟

بعد ركوب الجمل.. ماذا قال إيلون ماسك عن دبي؟
التاريخ
9/7/2023 3:07:26 AM
(MENAFN- Palestine News Network )
دبي/PNN- عبّر الملياردير الأمريكي إيلون ماسك عن مشاعره تجاه مدينة دبي الإماراتية، قائلاً "أنا أحبّ دبي".
وظهر مالك منصة إكس "تويتر سابقاً" بشكل بديع وهو يركب جملاً، وذلك في صورة جديدة نشرها على حسابه.
وكتب ماسك في منشوره: "أول مرة أركب فيها الجمال.. أنا أحبّ دبي"، وسط تفاعل الكثيرين مع منشوره.
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