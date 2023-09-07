الأمم المتحدة تحث إسرائيل على التحقيق في تعرية 5 نساء قسريا بالخليل
التاريخ
9/7/2023 3:07:24 AM
(MENAFN- Palestine News Network )
نيويورك/PNN- دعت الأمم المتحدة، السلطات الإسرائيلية إلى إجراء تحقيق في التعرية القسرية لخمس نساء في مدينة الخليل خلال مداهمة مبنى سكني.
وقال نائب المتحدث باسم الأمم المتحدة فرحان حق، في مؤتمر صحفي، اليوم الأربعاء، "سنقف ضد أي شكل من أشكال العقاب الجماعي".
وأضاف حق: "يجب النظر في حادث قيام مجندات إسرائيليات بإجبار 5 نساء فلسطينيات على الخضوع لتفتيش جسدي وهن عاريات تحت تهديد الكلاب، والتحقيق فيه بدقة".
ونشرت
المعلومات الإسرائيلي لحقوق الإنسان في الأراضي المحتلة "بتسيلم"، أمس الثلاثاء، تقريرا يسرد تفاصيل الواقعة التي حدثت في 10 تموز/ يوليو الماضي، وطالت 4 نساء وفتاة.
ويستند التقرير إلى شهادة النساء أنفسهن، فيما أثارت الواقعة ردود فعل غاضبة، حيث أدانتها الجهات الرسمية والفصائلية والنقابية.
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