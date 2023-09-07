وقال نائب المتحدث باسم الأمم المتحدة فرحان حق، في مؤتمر صحفي، اليوم الأربعاء، "سنقف ضد أي شكل من أشكال العقاب الجماعي".

وأضاف حق: "يجب النظر في حادث قيام مجندات إسرائيليات بإجبار 5 نساء فلسطينيات على الخضوع لتفتيش جسدي وهن عاريات تحت تهديد الكلاب، والتحقيق فيه بدقة".

ونشرت

المعلومات الإسرائيلي لحقوق الإنسان في الأراضي المحتلة "بتسيلم"، أمس الثلاثاء، تقريرا يسرد تفاصيل الواقعة التي حدثت في 10 تموز/ يوليو الماضي، وطالت 4 نساء وفتاة.

ويستند التقرير إلى شهادة النساء أنفسهن، فيما أثارت الواقعة ردود فعل غاضبة، حيث أدانتها الجهات الرسمية والفصائلية والنقابية.



