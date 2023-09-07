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غوتيريش يحذر: النظام المالي العالمي يواجه خطر التفكك

9/7/2023 3:07:07 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قال الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش خلال قمة لرابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) والصين والولايات المتحدة ودول أخرى في إندونيسيا إن العالم يواجه خطر حدوث (صدع هائل) في نظمه الاقتصادية والمالية.
وفي كلمته تطرق غوتيريش إلى التوتر الجيوسياسي وتمويل التنمية متعدد الأطراف والمناخ، ودعا قادة العالم إلى إيجاد حلول سلمية وشاملة للتحديات التي تواجه العالم.


وأضاف:"ثمة خطر حقيقي من التفكك ومن حدوث صدع هائل في النظم الاقتصادية والمالية العالمية بفعل تباين استراتيجيات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي وتضارب أطر العمل الأمنية".


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