غوتيريش يحذر: النظام المالي العالمي يواجه خطر التفكك
التاريخ
9/7/2023 3:07:07 AM
(MENAFN- Al Wakeel News)
الوكيل الإخباري - قال الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش خلال قمة لرابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) والصين والولايات المتحدة ودول أخرى في إندونيسيا إن العالم يواجه خطر حدوث (صدع هائل) في نظمه الاقتصادية والمالية.
وفي كلمته تطرق غوتيريش إلى التوتر الجيوسياسي وتمويل التنمية متعدد الأطراف والمناخ، ودعا قادة العالم إلى إيجاد حلول سلمية وشاملة للتحديات التي تواجه العالم.
وأضاف:"ثمة خطر حقيقي من التفكك ومن حدوث صدع هائل في النظم الاقتصادية والمالية العالمية بفعل تباين استراتيجيات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي وتضارب أطر العمل الأمنية".
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