النفط يتراجع بسبب مخاوف من الطلب الصيني
التاريخ
9/7/2023 3:07:06 AM
(MENAFN- Al Wakeel News)
الوكيل الإخباري - تراجعت أسعار النفط، اليوم الخميس، بعد أن طغت المخاوف بشأن الطلب خلال موسم الشتاء المقبل، والتوقعات الاقتصادية غير الواضحة للصين، على إثر تمديد السعودية وروسيا تخفيض الإنتاج.
وهبطت العقود الآجلة لخام برنت 24 سنتا بعد سلسلة مكاسب استمرت 9 جلسات، كما انخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 29 سنتا بعد مكاسب دامت 7 جلسات.
وارتفع الخامين القياسيين في وقتٍ سابق من الأسبوع، بعد أن مدّدت السعودية وروسيا التخفيضات الطوعية في الإمدادات حتى نهاية العام الحالي.
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