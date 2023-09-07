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النفط يتراجع بسبب مخاوف من الطلب الصيني

9/7/2023 3:07:06 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - تراجعت أسعار النفط، اليوم الخميس، بعد أن طغت المخاوف بشأن الطلب خلال موسم الشتاء المقبل، والتوقعات الاقتصادية غير الواضحة للصين، على إثر تمديد السعودية وروسيا تخفيض الإنتاج.
وهبطت العقود الآجلة لخام برنت 24 سنتا بعد سلسلة مكاسب استمرت 9 جلسات، كما انخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 29 سنتا بعد مكاسب دامت 7 جلسات.
وارتفع الخامين القياسيين في وقتٍ سابق من الأسبوع، بعد أن مدّدت السعودية وروسيا التخفيضات الطوعية في الإمدادات حتى نهاية العام الحالي.

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