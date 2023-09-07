الأرصاد طقس حار ورطب والعظمى 46

أما ليلا سيكون الطقس حارا

إلى مائل للحرارة و رطب والرياح جنوبية شرقية إلى متقلبة الإتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة 06 - 32 كم/ساعة مع فرصة للغبار على المناطق الغربية و فرصة لتكون الضباب على المناطق الساحلية .

ودرجة الحرارة العظمى المتوقعة 46 درجة مئوية أما الصغرى فتصل إلى 35 درجة مئوية.