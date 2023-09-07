الأرصاد طقس حار ورطب والعظمى 46

الأرصاد طقس حار ورطب والعظمى 46
التاريخ
9/7/2023 3:04:21 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) توقعت إدارة الأرصاد الجوية أن يسود طقس حار ورطب نسبيا على المناطق الساحلية لنهار اليوم الخميس،
والرياح شمالية غربية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات 15 - 50 كم/ساعة مع فرصة للغبار على المناطق المكشوفة.
أما ليلا سيكون الطقس حارا
إلى مائل للحرارة و رطب والرياح جنوبية شرقية إلى متقلبة الإتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة 06 - 32 كم/ساعة مع فرصة للغبار على المناطق الغربية و فرصة لتكون الضباب على المناطق الساحلية .
ودرجة الحرارة العظمى المتوقعة 46 درجة مئوية أما الصغرى فتصل إلى 35 درجة مئوية.
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