سعر برميل النفط الكويتي يرتفع ليبلغ 93 35 دولار
التاريخ
9/7/2023 3:04:20 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) ارتفع سعر برميل النفط الكويتي
1.29 دولار ليبلغ 93.35 دولار في تداولات يوم أمس الأربعاء مقابل
92.06 دولار في تداولات يوم أمس الأول وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية.
وفي الأسواق العالمية ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 56 سنتا لتبلغ عند التسوية
90.60 دولار للبرميل كما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 85 سنتا لتبلغ
87.54 دولار للبرميل.
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