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سعر برميل النفط الكويتي يرتفع ليبلغ 93 35 دولار

9/7/2023 3:04:20 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) ارتفع سعر برميل النفط الكويتي
1.29 دولار ليبلغ 93.35 دولار في تداولات يوم أمس الأربعاء مقابل
92.06 دولار في تداولات يوم أمس الأول وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية.

وفي الأسواق العالمية ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 56 سنتا لتبلغ عند التسوية
90.60 دولار للبرميل كما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 85 سنتا لتبلغ
87.54 دولار للبرميل.

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