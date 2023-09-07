مجموعة العشرين تمنح الاتحاد الأفريقي عضوية دائمة

مجموعة العشرين تمنح الاتحاد الأفريقي عضوية دائمة
التاريخ
9/7/2023 3:00:08 AM
(MENAFN- Al-Bayan)
قالت بلومبرج نيوز اليوم الخميس نقلا عن مصادر مطلعة إن مجموعة دول العشرين وافقت على منح العضوية الدائمة للاتحاد الأفريقي.
وأضافت أن هذه الخطوة ستمنح التكتل الأفريقي نفس الوضع الذي يتمتع به الاتحاد الأوروبي، من تسميته الحالية "المنظمة الدولية المدعوة".
وذكر التقرير أنه من المتوقع أن يعلن زعماء مجموعة العشرين القرار خلال قمة تعقد في الهند في غضون أيام.
MENAFN07092023000110011019ID1107024661
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.