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مجموعة العشرين تمنح الاتحاد الأفريقي عضوية دائمة

9/7/2023 3:00:08 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

قالت بلومبرج نيوز اليوم الخميس نقلا عن مصادر مطلعة إن مجموعة دول العشرين وافقت على منح العضوية الدائمة للاتحاد الأفريقي.

وأضافت أن هذه الخطوة ستمنح التكتل الأفريقي نفس الوضع الذي يتمتع به الاتحاد الأوروبي، من تسميته الحالية "المنظمة الدولية المدعوة".

وذكر التقرير أنه من المتوقع أن يعلن زعماء مجموعة العشرين القرار خلال قمة تعقد في الهند في غضون أيام.


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