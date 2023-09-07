4 إصابات بتصادم 4 مركبات بالزرقاء

4 إصابات بتصادم 4 مركبات بالزرقاء
التاريخ
9/7/2023 2:22:50 AM
(MENAFN- Khaberni) خبرني -
تعاملت كوادر الدوريات الخارجية مع حادث تصادم ما بين اربع مركبات بالقرب من اشارات الهاشمية في الزرقاء (تتابع قريب).
وقال مندوب الدوريات الخارجية في التقرير اليومي لإذاعة الامن العام انه نتج عن الحادث اربع إصابات، وتم اسعاف المصابين الى المستشفى.
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