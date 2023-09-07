"مدينة الشهد (4)" هي مدينة سكنية مغلقة على الطريق التنموي يتم تطويرها بطريقة عصرية ومميزات تقدم لأول مرة في المملكة، حيث يتميز المشروع بحراسة أمنية على مدار الساعة وحدائق ومتنزهات عائلية وملاعب متنوعة ومراكز بدنية خارجية وجلسات ومسارات رياضية مصممة بأعلى المواصفات، إضافةً إلى البنية التحتية المتكاملة والتي تشمل شبكة طرق حديثة وشبكة كهرباء وإنارة وشبكة مياه وصرف صحي، وسور محيط بالمدينة.

و قال مدير عام شركة "نوبلز العقارية "، المهندس وائل قاسم، أن الشركة طرحت المشروع بسعر منافس ونظام سداد مريح، يتيح للعملاء إمكانية التقسيط لمدة تصل إلى (3) سنوات دون فوائد.

من جانبه صرّح المهندس“عمر عايش” رئيس مجلس إدارة مجموعة“نوبلز” إن مشروع“مدينة الشهد (4)” يتمتع بخدمات متكاملة ونمط حياة فريد ويمثل نقلة نوعية للمجمعات السكنية في السوق الأردني ، مضيفاً أن الشركة تستعد لإطلاق حزمة مشاريع في كل من القطاع العقاري والسياحي والصناعي ضمن رؤيتها لتطوير مدن مستدامة وصديقة للبيئة وبخدمات مميزة.



وكانت الشركة قد أطلقت المشروع على الطريق التنموي وبالقرب من طريق المطار حيث يقع المشروع على مساحة (200,000م2) ويحتوي على (200) قطعة أرض سكنية وتجارية بمساحات مختلفة، جاء ذلك تتويجاً للنجاحات الكبيرة التي حققتها الشركة في مشاريعها مدينة الشهد (1،2،3).

يذكر أن شركة "نوبلز العقارية " تأسست سنة 2008 في مدينة دبي على يد رجل الأعمال عمر عايش، ولها العديد من المشاريع العقارية في كل من الولايات الأميركية المتحدة، الإمارات العربية المتحدة، الأردن، تركيا وشمال أفريقيا، حيث يشمل عملها تملك وتطوير المشاريع العقاري التجارية والسكنية ومتعددة الاستعمال ضمن نهج فريد يهتم بأدق التفاصيل، ويواكب المستجدات والاتجاهات المبتكرة في التطوير العقاري.



