​«خليفة الطبية» تنجح في علاج طفل مصاب بمرض روماتيزمي نادر

تواصل“بيورهيلث"، أكبر منصة للرعاية الصحية في الشرق الأوسط، تحقيق العديد من الإنجازات النوعية في تشخيص وعلاج الحالات العضلية الهيكلية النادرة لدى الأطفال ، فقد أعلنت "مدينة الشيخ خليفة الطبية" التابعة لشركة أبوظبي للخدمات الصحية (صحة)، عن نجاح علاج طفل عمره 5 سنوات يعاني من مرض“التهاب العظم والنقي متعدد البؤر المزمن المتكرر”.

والتهاب العظم والنقي متعدد البؤر المزمن المتكرر (CRMO) مرض نادر يسبّب الالتهاب غالبًا في العظام الطويلة للأطراف السفلية عند الأطفال والمراهقين، ويصاحبه أعراضٌ مثل آلام العظام أو المفاصل، وتورم العظام الموضعي، ويلعب التشخيص والعلاج المبكر دوراً هاماً في تحقيق نتائج في الشفاء.

ولقد عانى الطفل المريض من آلام الظهر المزمنة مما جعله طريح الفراش، وبعد الخضوع لفحوصات شاملة، تم تشخيص حالته على أنها التهاب العظم والنقي متعدد البؤر المزمن المتكرر في عيادة أمراض الروماتيزم في“مدينة الشيخ خليفة الطبية".

وتولى الدكتور كامران محمود، استشاري أمراض الروماتيزم عند الأطفال في المستشفى، مسؤولية علاج الطفل، ومع اتباع العلاج اللازم، ظهر تحسن كبير في حالة الطفل ، حيث استعاد القدرة على الوقوف والمشي مع تراجع في حدة الألم مما مكنه من العودة إلى المدرسة.

وقال الدكتور كامران محمود إن نجاح علاج التهاب العظم والنقي متعدد البؤر المزمن المتكرر عند الصبي يعطي الأمل للأطفال الآخرين الذين يعانون من هذه الحالة النادرة، وبالاستفادة من خدمات أمراض الروماتيزم المتخصصة، يمكن توفير التشخيص والعلاج الفوري المناسب للأطفال الذين يعانون من أعراض أو آلام في المفاصل. من جهتها عبرت والدة الطفل عن امتنانها وشكرها لـ "مدينة الشيخ خليفة الطبية"، لمنح ابنها فرصة ثانية في الحياة، فمع العلاج الجديد، تحسنت حالته بشكل كبير وأصبح الآن قادراً على المشي والذهاب إلى المدرسة مرة أخرى، وثمنت العناية والرعاية الفائقة التي أظهرها فريق المتخصصين في المستشفى.

من ناحيتها قالت الدكتورة منى الحمادي، المدير التنفيذي للشؤون الطبية بالإنابة في "مدينة الشيخ خليفة الطبية": "تماشياً مع رؤية "بيورهيلث" ووفق توجيهات شركة "صحة"، نواصل التزامنا بتقديم رعاية طبية متميزة لمرضانا من الأطفال، فمن خلال فريقنا المتميز من أطباء الأطفال ومرافقنا المتطورة، نقدم مجموعة واسعة من العلاجات المتخصصة لمختلف الحالات الطبية، وسنواصل الاهتمام بتحقيق التميز في الرعاية الصحية للأطفال وتكريس جهودنا لخدمة مرضانا وعائلاتهم ومنحهم أقصى درجات العناية والرعاية".

وتجسد قصة نجاح علاج الطفل رؤية مجموعة "بيورهيلث" بشأن تعزيز صحة المجتمعات وتمكين أفرادها من التمتع بحياة أطول وأكثر صحة وسعادة. ويؤكد الإنجاز تفاني شركة "صحة'' في النهوض بالرعاية الصحية للأطفال، مما يمنح الأمل للمصابين بحالات نادرة في الجهاز العضلي الهيكلي وعائلاتهم.

وتماشيًا مع جهود "بيورهيلث"، تواصل "مدينة الشيخ خليفة الطبية" جهودها بتوفير أعلى مستويات الرعاية الصحية المتقدمة، من خلال الاستعانة بالتكنولوجيا وطاقم طبي وفني وإداري من ذوي المهارات العالية، مما يؤدي إلى تحسين نتائج المرضى بشكل كبير.

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