وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت المخيم، واندلعت مواجهات، أطلقت خلالها الرصاص وقنابل الغاز السام المسيل للدموع والصوت، ما أدى إلى إصابة شاب بالرصاص الحي في القدم، نُقل إلى المستشفى في بيت لحم، كما أصيب العشرات بالاختناق.



وأضافت أن قوات الاحتلال اعتقلت خلال اقتحام المخيم ثلاثة مواطنين هم: أمين سر حركة "فتح" عامر ضراغمة (43 عاما)، وسليمان هيثم مزهر (21 عاما)، ووسام عبد الرحمن الحسنات (47 عاما)، بعد دهم منازلهم وتفتيشها.

كما اعتقل الاحتلال في بلدة الدوحة غرب بيت لحم، محمد نادر حميدة (19 عاما)، وتقي الدين صالح مناصرة (26 عاما)، وعلي كريم كامل عساكرة (18 عاما) من منطقة العساكرة شرقا، بعد أن داهمت منازل ذويهم.



