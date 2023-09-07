الاحتلال يشن حملة اعتقالات في الضفة
التاريخ
9/7/2023 2:15:41 AM
(MENAFN- Palestine News Network )
محافظات/PNN- شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، حملة اعتقالات في مناطق متفرقة بالضفة الغربية.
وفي رام الله، اعتقلت قوات الاحتلال القيادي في حركة "الجهاد الإسلامي" سعيد نخلة، والطالب في جامعة بيرزيت المحرر عنان صافي بعد مداهمة منزلهما في مخيم الجلزون، فيما اعتقل نشمي أبو رحمة ولؤي أبو رحمة من بلدة نعلين.
وفي بيت لحم، اعتقل المحرر وسام الحسنات، عامر دراغمة، سليمان هيثم مزهر، محمد نادر صومان، تقي الدين مناصرة، وجميعهم من مخيم الدهيشة.
فيما اعتقل علي كريم عساكرة من قرية العساكرة شرق المدينة.
كما واندلعت مواجهات مع قوات الاحتلال في مخيم الدهيشة، أصيب على إثرها شاب بالرصاص الحي، وآخرون بالاختناق بالغاز السام المسيل للدموع.
وفي نابلس، اعتقلت قوات الاحتلال الشاب محمد رائد معالي بعد اقتحام منزله في بلدة بيتا جنوب المدينة.
فيما اعتقل الشاب نمر صوافطة من بلدة بردلة شرق طوباس.
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