الاحتلال يشن حملة اعتقالات في الضفة

وفي رام الله، اعتقلت قوات الاحتلال القيادي في حركة "الجهاد الإسلامي" سعيد نخلة، والطالب في جامعة بيرزيت المحرر عنان صافي بعد مداهمة منزلهما في مخيم الجلزون، فيما اعتقل نشمي أبو رحمة ولؤي أبو رحمة من بلدة نعلين.

وفي بيت لحم، اعتقل المحرر وسام الحسنات، عامر دراغمة، سليمان هيثم مزهر، محمد نادر صومان، تقي الدين مناصرة، وجميعهم من مخيم الدهيشة.

فيما اعتقل علي كريم عساكرة من قرية العساكرة شرق المدينة.

كما واندلعت مواجهات مع قوات الاحتلال في مخيم الدهيشة، أصيب على إثرها شاب بالرصاص الحي، وآخرون بالاختناق بالغاز السام المسيل للدموع.

وفي نابلس، اعتقلت قوات الاحتلال الشاب محمد رائد معالي بعد اقتحام منزله في بلدة بيتا جنوب المدينة.

فيما اعتقل الشاب نمر صوافطة من بلدة بردلة شرق طوباس.