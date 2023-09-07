Thursday, 07 September 2023 01:22 GMT

البرهان يصدر قراراً بحل قوات الدعم السريع في السودان

9/7/2023 2:15:41 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) الخرطوم/PNN- أصدر رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق ركن عبالفتاح البرهان قائد الجيش، اليوم الأربعاء، قراراً بحل "قوات الدعم السريع" في البلاد.

ووجه البرهان قيادات الجيش والجهات المعنية بوضع قرار حل قوات "الدعم السريع" موضع التنفيذ على الفور، وفقاً لما جاء في بيان للمجلس.

وبحسب بيان المجلس، يأتي قرار حل قوات "الدعم السريع" من جانب البرهان "بسبب انتهاكاتها الجسيمة ضد المدنيين".


MENAFN07092023000205011050ID1107024559

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث