البرهان يصدر قراراً بحل قوات الدعم السريع في السودان
التاريخ
9/7/2023 2:15:41 AM
(MENAFN- Palestine News Network )
الخرطوم/PNN- أصدر رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق ركن عبالفتاح البرهان قائد الجيش، اليوم الأربعاء، قراراً بحل "قوات الدعم السريع" في البلاد.
ووجه البرهان قيادات الجيش والجهات المعنية بوضع قرار حل قوات "الدعم السريع" موضع التنفيذ على الفور، وفقاً لما جاء في بيان للمجلس.
وبحسب بيان المجلس، يأتي قرار حل قوات "الدعم السريع" من جانب البرهان "بسبب انتهاكاتها الجسيمة ضد المدنيين".
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