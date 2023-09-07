الرئيس الإسرائيلي يحذر من تفاقم أزمة التعديلات القضائية

وأشار هرتسوغ، خلال حفل تأبين الرئيس الإسرائيلي الأسبق شمعون بيريز بالقدس، إلى أن الأزمة "تهز بشكل خطير للغاية المجتمع والاقتصاد، وخاصة أمن دولة إسرائيل".

وأضاف: "سبق أن قلتها وأكررها: لا سبيل إلى الحل دون الحوار، ولا سبيل للحل دون الإصغاء والاحترام، ويجب أن نفهم أنه إذا انتصر طرف واستسلم آخر فإننا جميعا نخسر".

وتابع: "أقف هنا بقلق بالغ، وأؤكد: يجب علينا حل الأزمة الصعبة والخطيرة بين السلطات الحاكمة، وتحديد التوازن الصحيح بينهما".

وختم هرتسوغ كلمته قائلا: "أدعو مرة أخرى المسؤولين المنتخبين، لإظهار المسؤولية، والعمل بكل السبل للتوصل لإجماع واسع النطاق"، مؤكدا أن "الغالبية العظمى من المواطنين الإسرائيليين ترغب في إنهاء هذه الأزمة، وإلغاء هذا الجدل من جدول الأعمال، والبدء في العمل معا على الأشياء المهمة حقا".

وعمل الرئيس الإسرائيلي مرارا على إنهاء الخلاف الدائر بين الحكومة والمعارضة لتسوية أزمة التعديلات القضائية التي تصر الحكومة على تنفيذها، بينما ترفضها المعارضة، وتعتبرها "تحوّل إسرائيل إلى ديكتاتورية".

ويستمر تبادل الاتهامات بين رموز الحكومة والمعارضة بشأن المسؤولية عن عدم التوصل إلى اتفاق، رغم دعوة الرئيس الإسرائيلي هرتسوغ للحوار مجددا لإنهاء الخلاف الدائر في إسرائيل.



