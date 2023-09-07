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وفاة الطفلة دانا مرعي والتربية تنعاها

9/7/2023 2:15:10 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - نعى وزير التربية والتعليم والأسرةُ التَّربويَّة، الطالبة (دانا سعد محمد مرعي).
ونشرت التربية عبر صفحتها على الفيسبوك أن الطفلة دانا من الصف الأول الأساسي في مدرسة ماركا لذوي التحديات السمعية/ تربية لواء ماركا.

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