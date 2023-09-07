وفاة الطفلة دانا مرعي والتربية تنعاها
التاريخ
9/7/2023 2:15:10 AM
(MENAFN- Al Wakeel News)
الوكيل الاخباري - نعى وزير التربية والتعليم والأسرةُ التَّربويَّة، الطالبة (دانا سعد محمد مرعي).
ونشرت التربية عبر صفحتها على الفيسبوك أن الطفلة دانا من الصف الأول الأساسي في مدرسة ماركا لذوي التحديات السمعية/ تربية لواء ماركا.
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