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آخر موعد لتقديم طلبات القبول الموحد للمصابين بالسرطان وذوي الإعاقة اليوم

9/7/2023 2:15:10 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - ينتهي الخميس، موعد تقديم طلبات الاستفادة من المقاعد الجامعية المخصصة للطلبة المصابين بمرض السرطان، وكذلك الطلبة من ذوي الإعاقة، حسبما أعلنت وحدة تنسيق القبول الموحد في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
ودعت الوزارة الراغبين للاستفادة مقاعد البرنامج العادي في الجامعات الرسمية لمرحلة البكالوريوس للعام الجامعي 2023-2024، من المصابين بالسرطان إلى الإطلاع على مزيد من التفاصيل عن ترتيبات القبول على الرابط الإلكتروني، كما دعت الطلبة من ذوي الإعاقة إلى الاطلاع على ترتيبات القبول.

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