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الاحتلال يصيب شابا بالرصاص ويعتقل 6 آخرين من بيت لحم

9/7/2023 2:15:10 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أصيب شاب بالرصاص الحي، وآخرون بالاختناق بالغاز السام المسيل للدموع، اليوم الخميس، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في مخيم الدهيشة جنوب بيت لحم.
وأفادت مصادر لـ"وفا"، بأن قوات الاحتلال اقتحمت المخيم، واندلعت مواجهات، أطلقت خلالها الرصاص وقنابل الغاز السام المسيل للدموع والصوت، ما أدى إلى إصابة شاب بالرصاص الحي في القدم، نُقل إلى المستشفى في بيت لحم، كما أصيب العشرات بالاختناق.
وأضافت أن قوات الاحتلال اعتقلت خلال اقتحام المخيم ثلاثة فلسطينيين هم: أمين سر حركة "فتح" عامر ضراغمة (43 عاما)، وسليمان هيثم مزهر (21 عاما)، ووسام عبد الرحمن الحسنات (47 عاما)، بعد دهم منازلهم وتفتيشها.

وفا


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