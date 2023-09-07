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أمن الدولة تمهل متهمين 10 أيام لتسليم أنفسهم

9/7/2023 2:15:10 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أمهلت محكمة أمن الدولة، متهمين، عشرة أيام من تاريخ اليوم الخميس، لتسليم أنفسهم إلى السلطات القضائية المختصة لمحاكمتهم عن التهم المسندة لكل منهم.
وقال العقيد القاضي العسكري رئيس محكمة أمن الدولة الدكتور موفق عيد المساعيد "اذا لم تسلموا أنفسكم خلال هذه المدة تعتبرون فارين من وجه العدالة وتوضع أموالكم تحت إدارة الحكومة ما دمتم فارين وتحرموا من التصرف بها وتمنعوا من إقامة أيّة دعاوى، ويعتبر كل تصرف تقومون به أو التزام تتعهدون به بعد ذلك باطلاً".
وأضاف القاضي المساعيد "إنني آمر كل فرد من أفراد الأمن العام بإلقاء القبض على كل واحد وتسليمه إلى السلطات المختصة، وعلى كل من يعلم بمحل وجود أي منهم أن يخبر عنه".


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