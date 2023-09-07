رئيس الوزراء الأسترالي يعتزم زيارة الصين قبل نهاية العام



وأكد ألبانيز في تصريحات للصحفيين تلقيه دعوة من الرئيس شي جينبينغ لزيارة الصين، مؤكدا أنه قبلها "وسأزور الصين في وقت لاحق هذا العام في موعد يتّفق عليه الجانبان".



وستكون هذه الزيارة الأولى لرئيس وزراء أسترالي الى الصين منذ 2016.

البيان