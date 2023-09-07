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رئيس الوزراء الأسترالي يعتزم زيارة الصين قبل نهاية العام

9/7/2023 2:15:10 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعلن رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيز اليوم الخميس أنه يعتزم زيارة بكين في وقت لاحق من العام الحالي، وذلك في أعقاب لقاء جمعه بنظيره الصيني لي تشيانغ على هامش قمة رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) في جاكرتا.
وأتى هذا الاعلان في وقت تسعى بكين وكانبيرا الى إعادة الاستقرار للعلاقات بينهما، في أعقاب عامين من التوتر على خلفية مسائل سياسية واقتصادية.


وأكد ألبانيز في تصريحات للصحفيين تلقيه دعوة من الرئيس شي جينبينغ لزيارة الصين، مؤكدا أنه قبلها "وسأزور الصين في وقت لاحق هذا العام في موعد يتّفق عليه الجانبان".


وستكون هذه الزيارة الأولى لرئيس وزراء أسترالي الى الصين منذ 2016.

البيان

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