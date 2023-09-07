الاحتلال يعتقل شابين قرب يعبد
التاريخ
9/7/2023 2:15:09 AM
(MENAFN- Al Wakeel News)
الوكيل الاخباري - اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، شابين قرب مفترق بلدة يعبد، غرب جنين.
وقالت مصادر لـ"وفا"، إن قوات الاحتلال أوقفت مركبة واعتقلت شابين كانا فيها عُرف منهما محمد تركمان، من واد برقين.
وفي سياق متصل، كثفت قوات الاحتلال تواجدها في محيط يعبد ونصبت حواجز عسكرية متنقلة، وداهمت حي البعاجوة وشنت حملة تمشيط وتفتيش، كما نصبت حاجزا عسكريا عند مفترق بلدة عرابة وآخر قرب محطة الوقود، وعند مفترق قرية كفيرت، وعلى الشارع الواصل بين بلدتي يعبد وعرابة.
وفا
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