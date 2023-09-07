

وقالت السفارة الروسية في منشور على تليغرام إن القرار الأمريكي "دليل واضح على عدم الإنسانية".



وأضافت "واشنطن مهووسة بفكرة إنزال هزيمة استراتيجية بروسيا ومستعدة للقتال ليس فقط حتى آخر أوكراني لكن أيضا للقضاء على أجيال المستقبل".



وتابعت "إن الولايات المتحدة تنقل عمدا أسلحة ذات تأثيرات عشوائية. وهي على دراية تامة بالعواقب: انفجار مثل هذه الذخائر يؤدي إلى تشكّل سحابة مشعّة متحركة".



واليورانيوم المنضّب مثير للجدل بسبب ارتباطه بمشكلات صحية مثل السرطان وعيوب خلقية في صراعات سابقة، رغم أنه لم يثبت بشكل قاطع أنّ هذه الذخائر هي السبب في ذلك.



وصرّح وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن خلال زيارة غير معلنة لكييف أمس الأربعاء أن واشنطن "ستبذل قصارى جهدها لدعم أوكرانيا" التي قال إنها تحقّق "تقدما مهما" في هجومها المضاد.



ولفتت السفارة الروسية إلى أن الولايات المتحدة من خلال تزويدها أوكرانيا بالذخائر "لا تبالي بشدة بحاضر أوكرانيا وأيضا بمستقبل الجمهورية وجيرانها الأوروبيين".



وأكدت أن "الجيش الروسي سيواصل بانتظام طحن الأسلحة المرسلة" إلى أوكرانيا.

البيان