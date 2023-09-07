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الاحتلال يعتقل 5 شبان من رام الله

9/7/2023 2:15:08 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، خمسة شبان، من محافظة رام الله والبيرة، بينهم أسيران محرران، وشقيقان.
وذكرت مصادر أمنية لـ"وفا"، أن قوات الاحتلال اعتقلت نشمي أبو رحمة، وشقيقه لؤي، من قرية بلعين، غرب رام الله، والأسير المحرر عمر حمدان، من قرية ترمسعيا شمالا، بعد أن داهمت منازلهم، وفتشتها.
وأضافت المصادر ذاتها، أن قوات الاحتلال اقتحمت مخيم الجلزون، شمال رام الله، واعتقلت الأسير المحرر الطالب الجامعي عنان صافي، وسعيد نخلة، عقب مداهمة منزليهما.
وفا

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