الاحتلال يعتقل 5 شبان من رام الله
التاريخ
9/7/2023 2:15:08 AM
(MENAFN- Al Wakeel News)
الوكيل الاخباري - اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، خمسة شبان، من محافظة رام الله والبيرة، بينهم أسيران محرران، وشقيقان.
وذكرت مصادر أمنية لـ"وفا"، أن قوات الاحتلال اعتقلت نشمي أبو رحمة، وشقيقه لؤي، من قرية بلعين، غرب رام الله، والأسير المحرر عمر حمدان، من قرية ترمسعيا شمالا، بعد أن داهمت منازلهم، وفتشتها.
وأضافت المصادر ذاتها، أن قوات الاحتلال اقتحمت مخيم الجلزون، شمال رام الله، واعتقلت الأسير المحرر الطالب الجامعي عنان صافي، وسعيد نخلة، عقب مداهمة منزليهما.
وفا
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