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لحقت نفسي .. تفاصيل البوم الفنانة اصالة الجديد

9/7/2023 2:15:08 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- تستعد النجمة السورية أصالة لطرح ألبومها الغنائي المصري الجديد قريبًا على منصات الموسيقى وموقع يوتيوب، بعد طرحها في وقت سابق لمجموعة أغانٍ منفردة، أبرزها "إزاي حبيبي"، و"شايفة فيك"، بالإضافة إلى "ديو" مع المطرب العراقي ماجد المهندس بعنوان "الحب الأبدي".


وكشفت أصالة عن تفاصيل ألبومها المصري الذي يحمل عنوان "لحقت نفسي"، عبر عدة منشورات على حسابها بمنصة إكس، كتبت فيها أسماء بعض أغاني الألبوم وكلماتها. ومن بين أغاني الألبوم الجديد، أغنية بعنوان "لمّا بنتجاهل"، و"عشق الروح"، و"فوق"، وتتعاون أصالة في هذا الألبوم مع العديد من الشعراء والملحنين المصريين.

وعبرت أصالة عن سعادتها وفرحتها بكلمات أغنية "لمّا بنتجاهل"، وكتبت "بنخبّط وقت وجعنا.. بالنّاس الّلي بتسمعنا.. وكأنّ جراحنا دي لعنة.. بتنكر كلّ الخير".

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