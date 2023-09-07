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السير تبيّن سبب الازدحام على شارع الأردن وجسر النهضة

9/7/2023 2:15:07 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - تعاملت إدارة السير المركزية، صباح اليوم الخميس، مع حادث تصادم بين مركبتين على شارع الأردن ما قبل إشارات الملكة علياء.


وقالت الإدارة، خلال التقرير المروري، على إذاعة الأمن العام، إنه نتج عن الحادث أضرار مادية تم رفعها، كما نتج بعض الأثر المروري.
وأضافت، أنه تم التعامل مع تعطّل مركبة على جسر النهضة باتجاه جسر الدوار الثامن، ومجموعات السير المُختصة في الموقع لرفع المركبة وسحب الأثر المروري .

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