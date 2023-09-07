السير تبيّن سبب الازدحام على شارع الأردن وجسر النهضة

السير تبيّن سبب الازدحام على شارع الأردن وجسر النهضة
التاريخ
9/7/2023 2:15:07 AM
(MENAFN- Al Wakeel News)
الوكيل الإخباري - تعاملت إدارة السير المركزية، صباح اليوم الخميس، مع حادث تصادم بين مركبتين على شارع الأردن ما قبل إشارات الملكة علياء.
وقالت الإدارة، خلال التقرير المروري، على إذاعة الأمن العام، إنه نتج عن الحادث أضرار مادية تم رفعها، كما نتج بعض الأثر المروري.
وأضافت، أنه تم التعامل مع تعطّل مركبة على جسر النهضة باتجاه جسر الدوار الثامن، ومجموعات السير المُختصة في الموقع لرفع المركبة وسحب الأثر المروري .
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