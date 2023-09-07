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- JUMMAR PR) الرياض، 6 سبتمبر 2023م: شاركت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في مؤتمر استدامة الصناعة البحرية (SMIC) الذي نظمته الهيئة العامة للنقل تحت عنوان “الابتكار من أجل مستقبل أخضر"، وذلك خلال المدة 4-6 سبتمبر 2023م بمحافظة جدة.
واستعرضت الهيئة خلال مشاركتها في المعرض المصاحب للمؤتمر، الخدمات الجمركية المرتبطة بتيسير التجارة، والتي من أبرزها مبادرة الفسح خلال ساعتين، التي تمثل نموذجًا فريدًا لتوحيد الجهود بين جهات الفسح الجمركي، الرامية للارتقاء بمكانة المملكة كمركز لوجستي عالمي، إضافةً إلى برنامج أولوية (المشغل الاقتصادي المعتمد السعودي)، والذي يُعد من أبرز مبادرات تيسير التجارة التي تُقدمها الهيئة للمنشآت التجارية، حيث يقوم البرنامج على مفهوم الشراكة بين الهيئة والمنشآت، ويُعزز أمن سلسلة الإمدادات العالمية، مع توفير مزايا أكثر لتيسير التجارة، كما تضمنت مشاركة الهيئة التعريف بالخدمات الجمركية التي تقدمها في مناطق الإيداع ومدى إسهامها في توفير بيئة استثمارية جاذبة للمملكة.
وتأتي مشاركة "الزكاة والضريبة والجمارك" في إطار حرصها على تعزيز التواصل مع أصحاب المصلحة في المناسبات والمعارض والمؤتمرات المتخصصة في المجالات الزكوية والضريبة والجمركية.
يُشار إلى أن مؤتمر استدامة الصناعة البحرية (SMIC) شهد عقد عدد من الجلسات الحوارية وورش العمل التي ركزت على توظيف الابتكار والتقنيات الحديثة في الصناعة البحرية، واستلهام أبرز الممارسات العالمية والمتطورة، وذلك من خلال استضافة مجموعة من خبراء وصنّاع القرار وروّاد القطاع البحري من مختلف أنحاء العالم بهدف تبادل التجارب والمعرفة واستكشاف الحلول المستقبلية.
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