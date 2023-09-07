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تدمير 4 مسيرات أوكرانية في ثلاث مناطق روسية

9/7/2023 1:05:42 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أسقطت الدفاعات الجوية الروسية فجر اليوم الخميس 4 طائرات أوكرانية بدون طيار في أجواء ثلاث مناطق روسية هي مقاطعات موسكو وروستوف وبريانسك.
وقالت الدفاع الروسية في بيان لها إنه في حوالي الساعة 03.00 فجرا، "تم إحباط محاولة قام بها نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي بثلاث مسيرات على أهداف في الأراضي الروسية".
وأوضح البيان أن أنظمة الدفاع الجوي المناوبة دمرت مسيرتين منها فوق أراضي روستوف وأخرى فوق منطقة رامنسكي في مقاطعة موسكو.
وذكر عمدة موسكو سيرغي سوبيانين عبر "تلغرام" أنه لم تقع إصابات أو أضرار في موقع سقوط حطام المسيرة.

روسيا اليوم


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