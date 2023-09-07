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فيديو - رياح شديدة تعصف وتتسبب في أضرار بالسعودية

9/7/2023 1:05:42 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - انتشر في مواقع التواصل الاجتماعي بالسعودية مقطع فيديو يظهر تضرر البسطات في سوق الخميس الشعبي الأسبوعي في محافظة العارضة بمنطقة جازان جراء الرياح الشديدة.
وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي والصفحات الإخبارية مقطع الفيديو، حيث ظهر الأشخاص وهم يحاولون حماية ما يستطيعون من البضائع من ملابس وغيرها مما يتم بيعه داخل السوق حتى لا تتطاير وتفسد بفعل الرياح الشديدة.
وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع مقطع الفيديو، حيث أعربوا عن أسفهم لهذا الضرر، متمنين من الله أن يعوض المتضررين.

روسيا اليوم


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