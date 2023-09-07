فيديو - رياح شديدة تعصف وتتسبب في أضرار بالسعودية

فيديو - رياح شديدة تعصف وتتسبب في أضرار بالسعودية
التاريخ
9/7/2023 1:05:42 AM
(MENAFN- Al Wakeel News)
الوكيل الاخباري - انتشر في مواقع التواصل الاجتماعي بالسعودية مقطع فيديو يظهر تضرر البسطات في سوق الخميس الشعبي الأسبوعي في محافظة العارضة بمنطقة جازان جراء الرياح الشديدة.
وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي والصفحات الإخبارية مقطع الفيديو، حيث ظهر الأشخاص وهم يحاولون حماية ما يستطيعون من البضائع من ملابس وغيرها مما يتم بيعه داخل السوق حتى لا تتطاير وتفسد بفعل الرياح الشديدة.
وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع مقطع الفيديو، حيث أعربوا عن أسفهم لهذا الضرر، متمنين من الله أن يعوض المتضررين.
روسيا اليوم
MENAFN07092023000208011052ID1107024213
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.