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للبكتيريا دور بالوصول إلى سر المذاق في كوب القهوة

9/7/2023 1:05:42 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - توصل علماء إلى سر جديد يعمل على منح مشروب القهوة مذاقها المميز، الذي يأسر عشرات الملايين حول العالم.
وحسبما أفادت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية نقلا عن دراسة بلجيكية، فإن أنواعا مختلفة من البكتيريا تعد السبب وراء هذا الطعم الأخاذ، بقتالها مع مخلوقات مجهرية أخرى داخل القهوة.
وكشف العلماء عن أدوار لبكتيريا مثل "ليوكونوستوكس" و"لاكتوباسيلي"، وبعض الكائنات الدقيقة الأخرى، في منح القهوة لطعمها المميز.
وتتكاثر البكتيريا على حبوب القهوة أثناء عملية التخمر، حيث غالبا ما تترك لمدة تصل إلى 24 ساعة لتحسين طعم المشروب النهائي.
وقال البروفيسور لوك دي فويست الذي أجرى الدراسة من جامعة "فريجي" في بروكسل: "فنجان القهوة هو المنتج النهائي لسلسلة معقدة من العمليات: الزراعة ومعالجة ما بعد الحصاد والتحميص والتخمر".
وهناك عدة عمليات تحدث للقهوة بعد الحصاد، منها المعالجة الرطبة والمعالجة الجافة، والمعالجة الرطبة هي الخطوة التي تشمل مرحلة التخمر، وبالتالي تزدهر البكتيريا.
وأضاف البروفيسور دي فويست: "من الصعب كشف رابط سببي بين البكتيريا والمركبات الطيارة في بذور القهوة التي تسهم في رائحتها، ومع ذلك، رأينا تأثير التجمعات الميكروبية، لا سيما بكتيريا حمض اللاكتيك" على مذاق القهوة.
وأردف: "هذه البكتيريا كان لها دور في الحفاظ على جودة الحبوب وطعم القهوة، بسبب محاربتها للإنزيمات التي تقلل من قوة المذاق خلال فترة التخمر".
وقد وجدت دراسات سابقة أن مفتاح القهوة المثالية يكمن في استخدام الماء الساخن وليس المغلي، لأن الأخير يحرق القهوة ويفسد مذاقها.

سكاي نيوز


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