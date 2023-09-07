الكثير من السكر المضاف خطر على القلب
التاريخ
9/7/2023 1:00:07 AM
(MENAFN- Khaberni) خبرني - فحص باحثون في جامعة هارفارد ما إذا كانت الأنواع المختلفة من السكريات الغذائية، وخاصة الغلوكوز والفركتوز، لها تأثير على خطر الإصابة بأمراض القلب التاجية.
وأفادت النتائج أن تناول السكر الكلي، وإجمالي الغلوكوز والفركتوز من العصير والسكريات المضافة، ارتبط بزيادة خطر الإصابة بأمراض القلب التاجية.
ومع ذلك، لم يرتبط سكر الفركتوز الذي يأتي من الفواكه والخضروات الكاملة، وكذلك واللاكتوز والسكروز، بخطر أمراض القلب، وفق "نيوز مديكال".
ويعتقد الباحثون أن إجمالي الغلوكوز والفركتوز من العصير والسكر المضاف، هو ما يسبب تزايد الخطر على القلب.
واستخدم الباحثون بيانات مجموعتين، إحداهما تتألف من ممرضات أعمارهن بين 30 و55 عاماً مسجلات في دراسة صحة الممرضات، والتي بدأت في عام 1976.
والأخرى تتألف من المهنيين الصحيين الذكور الذين تتراوح أعمارهم بين 40 و75 عاماً، وهي جزء من دراسة متابعة المهنيين الصحيين، والتي بدأت في عام 1986.
وتضمنت البيانات الأساسية من المشاركين في كلتا الدراستين استبياناً شبه كمي لتكرار الطعام، مع إرسال استبيانات المتابعة كل سنتين إلى 4 سنوات لجمع معلومات عن نمط الحياة والنظام الغذائي والتاريخ الطبي وأي تشخيصات جديدة للأمراض.
وأفادت النتائج أن إجمالي الغلوكوز والفركتوز من المكونات الغذائية المضافة للعصائر والمشروبات، هو ما يشكل الخطر على القلب، وليس تناول الفركتوز من مصادره الطبيعية كالفاكهة والخضراوات الكاملة.
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