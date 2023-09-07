الكثير من السكر المضاف خطر على القلب

وأفادت النتائج أن تناول السكر الكلي، وإجمالي الغلوكوز والفركتوز من العصير والسكريات المضافة، ارتبط بزيادة خطر الإصابة بأمراض القلب التاجية.

ومع ذلك، لم يرتبط سكر الفركتوز الذي يأتي من الفواكه والخضروات الكاملة، وكذلك واللاكتوز والسكروز، بخطر أمراض القلب، وفق "نيوز مديكال".

ويعتقد الباحثون أن إجمالي الغلوكوز والفركتوز من العصير والسكر المضاف، هو ما يسبب تزايد الخطر على القلب.

واستخدم الباحثون بيانات مجموعتين، إحداهما تتألف من ممرضات أعمارهن بين 30 و55 عاماً مسجلات في دراسة صحة الممرضات، والتي بدأت في عام 1976.

والأخرى تتألف من المهنيين الصحيين الذكور الذين تتراوح أعمارهم بين 40 و75 عاماً، وهي جزء من دراسة متابعة المهنيين الصحيين، والتي بدأت في عام 1986.

وتضمنت البيانات الأساسية من المشاركين في كلتا الدراستين استبياناً شبه كمي لتكرار الطعام، مع إرسال استبيانات المتابعة كل سنتين إلى 4 سنوات لجمع معلومات عن نمط الحياة والنظام الغذائي والتاريخ الطبي وأي تشخيصات جديدة للأمراض.

وأفادت النتائج أن إجمالي الغلوكوز والفركتوز من المكونات الغذائية المضافة للعصائر والمشروبات، هو ما يشكل الخطر على القلب، وليس تناول الفركتوز من مصادره الطبيعية كالفاكهة والخضراوات الكاملة.