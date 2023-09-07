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تفاصيل الحالة الجوية في المملكة اليوم الخميس

9/7/2023 12:16:04 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - توقعت الأرصاد الجوية أن تسجل درجات الحرارة أعلى من معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة بحوالي (3-4) درجات مئوية؛ الأجواء حارة نسبياً فوق المرتفعات الجبلية والسهول وحارة في باقي مناطق المملكة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.
وقالت الأرصاد في نشرتها اليومية إن الأجواء ليلا لطيفة الحرارة فوق المرتفعات الجبلية العالية ومعتدلة في باقي المناطق والرياح شمالية غربية خفيفة السرعة.
وأضافت أن الأجواء في العقبة حارة نهاراً، ومعتدلة الحرارة ليلاً، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات عالية والرياح شمالية معتدلة السرعة تنشط أحياناً، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

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