تفاصيل الحالة الجوية في المملكة اليوم الخميس
التاريخ
9/7/2023 12:16:04 AM
(MENAFN- Al Wakeel News)
الوكيل الاخباري - توقعت الأرصاد الجوية أن تسجل درجات الحرارة أعلى من معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة بحوالي (3-4) درجات مئوية؛ الأجواء حارة نسبياً فوق المرتفعات الجبلية والسهول وحارة في باقي مناطق المملكة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.
وقالت الأرصاد في نشرتها اليومية إن الأجواء ليلا لطيفة الحرارة فوق المرتفعات الجبلية العالية ومعتدلة في باقي المناطق والرياح شمالية غربية خفيفة السرعة.
وأضافت أن الأجواء في العقبة حارة نهاراً، ومعتدلة الحرارة ليلاً، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات عالية والرياح شمالية معتدلة السرعة تنشط أحياناً، والبحر خفيف ارتفاع الموج.
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