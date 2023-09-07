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بالفيديو.. طريقة هروب مثيرة لقاتل من سجن أميركي

9/7/2023 12:16:04 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - بعد أيام من هروب قاتل "خطير للغاية" من السجن في ولاية بنسلفانيا الأميركية، نشرت السلطات الطريقة الغريبة للحظة هروبه من السجن.
وقالت قوات الولاية إن دانيلو سوزا كافالكانتي، 34 عاما، الذي كان يقضي حكما بالسجن مدى الحياة لقتله صديقته السابقة، هرب من سجن مقاطعة تشيستر قبل أسبوع.
ونشرت الشرطة في مقاطعة تشيستر، الخميس، فيديو من داخل السجن، يوضح لحظة هروب كافالكانتي الغريبة.

وتوجه كافالكانتي في الفيديو لحائطين متقاربين، وتسلق عليهما بخفة ومهارة، واضعا جسده بشكل أفقي، ليستمر بالصعود على الحائط بهذه الطريقة حتى وصل للأعلى.

سكاي نيوز



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