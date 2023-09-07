بالفيديو.. طريقة هروب مثيرة لقاتل من سجن أميركي

بالفيديو.. طريقة هروب مثيرة لقاتل من سجن أميركي
التاريخ
9/7/2023 12:16:04 AM
(MENAFN- Al Wakeel News)
الوكيل الاخباري - بعد أيام من هروب قاتل "خطير للغاية" من السجن في ولاية بنسلفانيا الأميركية، نشرت السلطات الطريقة الغريبة للحظة هروبه من السجن.
وقالت قوات الولاية إن دانيلو سوزا كافالكانتي، 34 عاما، الذي كان يقضي حكما بالسجن مدى الحياة لقتله صديقته السابقة، هرب من سجن مقاطعة تشيستر قبل أسبوع.
ونشرت الشرطة في مقاطعة تشيستر، الخميس، فيديو من داخل السجن، يوضح لحظة هروب كافالكانتي الغريبة.
وتوجه كافالكانتي في الفيديو لحائطين متقاربين، وتسلق عليهما بخفة ومهارة، واضعا جسده بشكل أفقي، ليستمر بالصعود على الحائط بهذه الطريقة حتى وصل للأعلى.
سكاي نيوز
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