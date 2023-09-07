صرف مستحقات ومخصصات طلبة المنح والقروض من اليوم
التاريخ
9/7/2023 12:16:03 AM
(MENAFN- Al Wakeel News)
الوكيل الإخباري - تبدأ وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الخميس، صرف المستحقات والمخصصات المالية للطلبة الذين تم ترشيحهم للحصول على منح الشمال والوسط من صندوق دعم الطالب للعام الجامعي 2022-2023.
ووفقا لوزارة التعليم العالي، فإن رسوم الفصل الأول 2022-2023 ، إضافةً إلى المخصصات المالية للفصل الأول 2022-2023 للطلبة الذين تم ترشيحهم للحصول على منح الشمال والوسط في الجامعات التالية: جامعة الحسين بن طلال، وجامعة الطفيلة التقنية، لطلاب السنة الأولى وطلاب السنوات السابقة.
كما ستصرف المخصصات المالية للفصل الثاني 2022-2023 للطلبة الذين تم ترشيحهم للحصول على منح الشمال والوسط في الجامعة الأردنية /فرع العقبة، لطلاب السنة الأولى وطلاب السنوات السابقة.
ويمكن للطلبة استلام مستحقاتهم المالية باستخدام البطاقة الجامعية أو من خلال بطاقة الأحوال المدنية من فروع بنك القاهرة – عمان؛ كما ستقوم الوزارة تباعاً بالإعلان عن صرف باقي مستحقات الطلبة عند الانتهاء من كافة الإجراءات الخاصة بها.
يشار إلى أن وزارة التعليم العالي كانت قد أنهت سابقاً تنفيذ المرحلة الأولى من صرف هذه المستحقات والمخصصات، والتي قدرت كلفتها بأكثر من 4 ملايين دينار أردني، ثم نفذت المرحلة الثانية بتكلفة قدرت بـ 2.5 مليون دينار أردني.
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