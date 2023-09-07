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صرف مستحقات ومخصصات طلبة المنح والقروض من اليوم

9/7/2023 12:16:03 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - تبدأ وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الخميس، صرف المستحقات والمخصصات المالية للطلبة الذين تم ترشيحهم للحصول على منح الشمال والوسط من صندوق دعم الطالب للعام الجامعي 2022-2023.
ووفقا لوزارة التعليم العالي، فإن رسوم الفصل الأول 2022-2023 ، إضافةً إلى المخصصات المالية للفصل الأول 2022-2023 للطلبة الذين تم ترشيحهم للحصول على منح الشمال والوسط في الجامعات التالية: جامعة الحسين بن طلال، وجامعة الطفيلة التقنية، لطلاب السنة الأولى وطلاب السنوات السابقة.
كما ستصرف المخصصات المالية للفصل الثاني 2022-2023 للطلبة الذين تم ترشيحهم للحصول على منح الشمال والوسط في الجامعة الأردنية /فرع العقبة، لطلاب السنة الأولى وطلاب السنوات السابقة.
ويمكن للطلبة استلام مستحقاتهم المالية باستخدام البطاقة الجامعية أو من خلال بطاقة الأحوال المدنية من فروع بنك القاهرة – عمان؛ كما ستقوم الوزارة تباعاً بالإعلان عن صرف باقي مستحقات الطلبة عند الانتهاء من كافة الإجراءات الخاصة بها.
يشار إلى أن وزارة التعليم العالي كانت قد أنهت سابقاً تنفيذ المرحلة الأولى من صرف هذه المستحقات والمخصصات، والتي قدرت كلفتها بأكثر من 4 ملايين دينار أردني، ثم نفذت المرحلة الثانية بتكلفة قدرت بـ 2.5 مليون دينار أردني.

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