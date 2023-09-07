المحكمة العليا المكسيكية تلغي تجريم الإجهاض



ألغت المحكمة العليا في المكسيك الأربعاء تجريم الإجهاض في جميع أنحاء البلاد.

وقضت المحكمة بأنه من غير الدستوري فرض عقوبات بالسجن على إنهاء الحمل، وأمرت المحكمة البرلمان بإلغاء العقوبات، التي كانت سارية منذ عام 1931، من قانون العقوبات.

وقالت المحكمة إن تجريم الإجهاض ينتهك حقوق النساء.

وفي عام 2021، أعلنت المحكمة العليا أن الحظر المطلق على الإجهاض غير دستوري. ومع ذلك، لا يزال قانون العقوبات ينص على أحكام بالسجن تصل إلى خمس سنوات للإجهاض. ويمكن أن يواجه الأطباء المتورطون أيضا السجن.

يشار إلى أن حقوق الإجهاض ليست موحدة في جميع أنحاء المكسيك، وهي دولة يبلغ عدد سكانها 126 مليون نسمة.

ويعاقب على الإجهاض في 20 ولاية من أصل 32 ولاية ، مع السماح بالإجهاض في بعض الولايات فقط في حالات خاصة مثل حالة الاغتصاب أو إذا كانت حياة الأم في خطر.

وتم رفع دعوى إلغاء التجريم على الصعيد الوطني في المحكمة العليا من قبل منظمة المجتمع المدني "جي آي آر إي". وفي أعقاب الحكم، سيتعين على المستشفيات العامة في جميع أنحاء البلاد الآن أن تمنح الحق في الإجهاض المجاني.