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أدنوك للغاز توقع اتفاقية لتوريد غاز طبيعي مسال مع شركة بتروتشاينا

9/7/2023 12:15:42 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

وقعت شركة
أدنوك للغاز توقع اتفاقية لتوريد غاز طبيعي مسال بقيمة تتراوح بين 450 و550 مليون دولار مع شركة بتروتشاينا.

وأكدت
أدنوك للغاز أن
الاتفاقية تؤكد الحضور العالمي المتنامي للشركة لا سيما في أسواق شرق وجنوب آسيا.



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