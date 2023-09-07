أدنوك للغاز توقع اتفاقية لتوريد غاز طبيعي مسال مع شركة بتروتشاينا
التاريخ
9/7/2023 12:15:42 AM
(MENAFN- Al-Bayan)
وقعت شركة
أدنوك للغاز توقع اتفاقية لتوريد غاز طبيعي مسال بقيمة تتراوح بين 450 و550 مليون دولار مع شركة بتروتشاينا.
وأكدت
أدنوك للغاز أن
الاتفاقية تؤكد الحضور العالمي المتنامي للشركة لا سيما في أسواق شرق وجنوب آسيا.
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