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ماكرون: العلم الروسي لا يمكن أن يكون موجودا في أولمبياد باريس

9/7/2023 12:15:42 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

أكّد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الأربعاء في مقابلة مع صحيفة "ليكيب" الرياضية اليومية أن "العلم الروسي لا يمكن أن يكون موجودا في دورة الألعاب الأولمبية في باريس... في وقت ترتكب روسيا "جرائم حرب" على حد قوله.

وردا على سؤال حول احتمال مشاركة رياضيين روس في الأولمبياد بصفة فردية قال ماكرون "آمل بأن يكون هذا قرارا ضميريا في العالم الأولمبي. ليس على الدولة المضيفة أن تقرر ما يجب على اللجنة الأولمبية الدولية أن تقوم به".

وأضاف "بالطبع، لا يمكن أن يكون هناك علم روسي في أولمبياد باريس، أعتقد أن هناك إجماعا على ذلك، لأن روسيا كدولة لا مكان لها في وقت ترتكب جرائم حرب وترحّل أطفالا".

وتابع "المسألة الحقيقية التي سيتعين على العالم الأولمبي أن يتّخذ قرارا بشأنها هي تلك المتعلّقة بهؤلاء الرياضيين الروس الذين كان بعضهم يستعدون طيلة حياتهم، وقد يكونوا أيضا ضحايا هذا النظام".

لكن كيف يمكن التمييز بين الرياضيين الروس المتواطئين مع النظام والضحايا؟ قال ماكرون "هذا هو السؤال الحقيقي".

وقال إنه يجب على اللجنة الأولمبية الدولية أن تتخذ قرارا عادلا ويفهمه الأوكرانيون مضيفا "هذا هو التوازن الذي علينا تحقيقه".

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