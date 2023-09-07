وفد صيني برئاسة نائب رئيس الوزراء يزور كوريا الشمالية

ذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية اليوم الخميس أن وفدا من الحزب الشيوعي والحكومة بالصين برئاسة نائب رئيس الوزراء ليو قوه تشونغ سيزور كوريا الشمالية للمشاركة في الاحتفال بيوم تأسيس البلاد.

وتحتفل كوريا الشمالية بيوم تأسيسها في التاسع من سبتمبر ، وتحل هذا العام الذكرى السنوية الخامسة والسبعين للمناسبة.

وزار وفد صيني برئاسة عضو المكتب السياسي للحزب الشيوعي الصيني لي هونغ تشونغ في يوليو

بيونجيانج وحضر عرضا عسكريا لإحياء الذكرى السبعين لنهاية الحرب الكورية، فيما كانت أول زيارة يقوم بها وفد صيني منذ جائحة كوفيد-19.



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