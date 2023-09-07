وفد صيني برئاسة نائب رئيس الوزراء يزور كوريا الشمالية

وفد صيني برئاسة نائب رئيس الوزراء يزور كوريا الشمالية
التاريخ
9/7/2023 12:15:42 AM
(MENAFN- Al-Bayan)
ذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية اليوم الخميس أن وفدا من الحزب الشيوعي والحكومة بالصين برئاسة نائب رئيس الوزراء ليو قوه تشونغ سيزور كوريا الشمالية للمشاركة في الاحتفال بيوم تأسيس البلاد.
وتحتفل كوريا الشمالية بيوم تأسيسها في التاسع من سبتمبر ، وتحل هذا العام الذكرى السنوية الخامسة والسبعين للمناسبة.
وزار وفد صيني برئاسة عضو المكتب السياسي للحزب الشيوعي الصيني لي هونغ تشونغ في يوليو
بيونجيانج وحضر عرضا عسكريا لإحياء الذكرى السبعين لنهاية الحرب الكورية، فيما كانت أول زيارة يقوم بها وفد صيني منذ جائحة كوفيد-19.
تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز
MENAFN07092023000110011019ID1107024089
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.