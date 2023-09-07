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جولدمان ساكس: تمديد السعودية وروسيا لتخفيضات إمدادات النفط يصعد بتوقعات الأسعار

9/7/2023 12:15:41 AM
(MENAFN- Al-Bayan)


قال جولدمان ساكس لأبحاث السلع الأساسية إن تمديد السعودية وروسيا لتخفيضات الإمدادات الطوعية يدفع توقعاتهم لأسعار النفط الخام صعودا ويعزز احتمالات أن يقفز برنت إلى 107 دولارات للبرميل العام المقبل.

ومددت السعودية وروسيا يوم الثلاثاء تخفيضات طوعية حتى نهاية عام 2023، مما دفع أسعار النفط إلى ما فوق 90 ​​دولارا للبرميل. ووصل خام برنت لنحو 90.97 دولار بحلول الساعة 1822 بتوقيت جرينتش.

وتبلغ التخفيضات السعودية مليون برميل يوميا فيما تبلغ الروسية 300 ألف برميل يوميا. وتضاف هذه التخفيضات إلى أخرى جرى الإعلان عنها في أبريل نيسان باتفاق العديد من منتجي أوبك+ وتستمر حتى نهاية 2024.

وفي مذكرة حملت تاريخ يوم الثلاثاء قال جولدمان ساكس إن السيناريو الأول الذي وضعه يتضمن أن غياب ما يقرب من 500 ألف برميل يوميا مقارنة بتقديراته الخاصة للإنتاج السعودي في الربع الرابع يعني احتمال ارتفاع الأسعار بدولارين للبرميل عن توقعاته لديسمبر
2023 عند 86 دولارا للبرميل.

وفي السيناريو الثاني، الذي يتضمن عدم قيام تسع دول من مجموعة أوبك+ في يناير كانون الثاني 2024 بإلغاء نصف تخفيضات الإنتاج البالغة 1.7 مليون برميل يوميا المعلنة في أبريل
فقد يصل سعر برنت إلى 107 دولارات بحلول ديسمبر
2024.

وقال البنك إن التمديد يعكس استخدام أوبك+ "بشكل حازم لقوتها التسعيرية المرتفعة بشكل غير عادي"، كما يشير أيضا إلى أنه من غير المرجح أن تكون أوبك+ في عجلة من أمرها لزيادة الإنتاج وأن البيع المحتمل لحصة إضافية في أرامكو السعودية قد يحفز الرياض على استخدام قوتها التسعيرية.

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