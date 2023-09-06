Thursday, 07 September 2023 09:31 GMT

معهد الأبحاث اعتمد ميزانيته السنوية ومشاريعه التنموية

9/6/2023 11:35:04 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) عقد مجلس أمناء معهد الكويت للأبحاث العلمية اجتماعه الدوري رقم 2 لعام 2023، برئاسة وزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي د.عادل المانع، وبحضور القائم بأعمال مدير عام المعهد د.مانع السديراوي وأعضاء مجلس الأمناء.
وتم خلال الاجتماع مناقشة تقرير اللجنة الإدارية والمالية 2/2023 بتاريخ 2023/8/20 وقد تم اعتماد موازنة المعهد للسنة المالية 2025/2024، واعتماد سياسة خدمات الوقود.
كما نوقش تقرير لجنة السياسات والبرامج، وتم اعتماد التقرير السنوي 2023/2022، وكذلك اعتماد مشاريع خطة التنمية المقترحة والتي تتضمن تطوير وتقييم التقنيات الحديثة لخفض البصمة الكربونية وفاعليتها تحت الظروف البيئية للكويت وتطوير مختبر لأنظمة التبريد وتكييف الهواء.

MENAFN06092023000130011022ID1107023862

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث