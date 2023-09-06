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فكر يحقق المركز الأول بماراثون القراءة في صيفي ثقافي 15

9/6/2023 11:35:04 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) حقق نادي «فكر» المركز الأول في فعالية ماراثون القراءة التي أقامها المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب ضمن فعاليات الدورة الـ 15 من مهرجان صيفي ثقافي فيما حقق نادي «ود» المركز الثاني ونادي «رؤيا» المركز الثالث وحصل «حروف» على المركز الرابع.
وشاركت الأندية الأربعة بالماراثون بمكتبة الكويت الوطنية في مناقشة رواية تمت قراءتها سابقا من قبلهم هي رواية «جمعية غيرنزي للأدب وفطيرة قشر البطاطا» التابعة لسلسلة إبداعات عالمية من إصدارات المجلس الوطني.
وتم خلال الفعالية طرح أسئلة حول الرواية على أعضاء أندية القراءة المشاركين والنادي الذي يحصل على أكثر عدد من النقاط عند الإجابة عن أكبر عدد من الأسئلة هو الفائز.
وقال مؤسس نادي «فكر» عمر الماجد لـ «كونا» أمس الأربعاء إن الفعالية مبادرة جميلة من المجلس ومنافسة ودية بين نوادي القراءة التي أنشئت بمبادرات شبابية، مبينا أن هناك وعيا عاما وموجة قراءة قادمة.
وأكد الماجد أن أهم أهداف الماراثون تعميق فكرة القراءة عند القارئ بحيث يقرأ تفاصيل الكتاب بجودة أكبر وكذلك التعارف والتواصل مع أعضاء الأندية الأخرى.
وذكر أن نوادي القراءة هي تجمع لهواة القراءة وينتج عنها أفكار ورؤى جديدة للكتب، مؤكدا أن تجربة قراءة الكتب بتمعن وبمشاركة أكثر من شخص تجربة مؤثرة على المستويين الشخصي والاجتماعي.
وبين أن نادي «فكر» أسس في سبتمبر 2012 ويجتمع أعضاؤه بشكل شهري في مكتبة نصف العصفور العامة لمناقشة كتاب تم الاتفاق على قراءته مسبقا.
من جهتها، أشادت عضو مركــز «حــروف» نور قطــان لـ «كونا» بجهود المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب وإتاحة هذه الفرصة لنوادي القراءة وتنظيم هذه الفعالية الثقافية اللطيفة الخارجة عن الأجواء الثقافية الدسمة.
وأكدت أهمية القراءة للارتقاء والتزود بالعلم والمعرفة مبينة أن كلمة «اقرأ» أول كلمة نزلت في القرآن الكريم وهذا دليل على أهمية القراءة في حياة الفرد والمجتمعات. وأضافت أن مركز «حروف» أسس عام 2012 وهو معني بعدة أنشطة ثقافية، منها أندية قراءة للطفل وأخرى للكبار وأمسيات شعرية ومحاضرات وندوات وغيرها.
وقاد فريق نادي «ود» ناديا آل بن علي وأسس النادي في سبتمبر 2017 بهدف رفع مستوى القراءة للمنتسبين وتمكينه من طرح ومناقشة الأفكار المختلفة واكتسابه مهارات الحوار وإبداء الرأي وتعزيز روح العمل الجماعي. فيما قاد نادي «رؤيا» خلال الماراثون عبدالله السبيعي وأسس النادي عام 2017 وهو صالون ثقافي أسبوعي يصنع حلقة وصل بين المجتمع والكتاب شعاره «الثقافة في متناول الجميع».

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