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متخصصون خليجيون في مجال البيئة تحقيق التنمية المستدامة والحد من آثار تغير المناخ

9/6/2023 11:35:04 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أكد متخصصون وناشطون خليجيون في مجال البيئة أهمية تحقيق التنمية المستدامة والحد من آثار تغير المناخ وذلك بما يتوافق مع الاستراتيجية الموحدة لدول مجلس التعاون.
وأثنى المتخصصون، في تصريحات متفرقة لـ «كونا» خلال مشاركتهم في المعرض الذي أقيم على هامش المؤتمر الدولي للمياه والطاقة وتغير المناخ بالبحرين، على تنظيم المملكة لهذه الفعالية التي تسهم في تبادل الخبرات والمعلومات والتوعية في هذا المجال.
من جانبه، أشاد مدير إدارة البيئة والمختبرات في عمليات الخفجي المشتركة بين أرامكو لأعمال الخليج التابعة لأرامكو السعودية والشركة الكويتية لنفط الخليج التابعة لشركة نفط الكويت عبدالسلام الكندري، في تصريح لـ «كونا»، باستضافة مملكة البحرين للمؤتمر وإقامتها هذا المعرض الذي يعد فرصة لتبادل المعلومات والخبرات.
وأضاف الكندري ان المشاركة أتاحت الفرصة لإظهار انجازات الشركة ودورها في حماية البيئة، لاسيما انها متطورة وتتبع جميع الأنظمة واللوائح البيئية.
من ناحيتها، قالت مهندسة المشاريع في وحدة إدارة موارد المياه في وزارة النفط والبيئة هاجر بوضاحي ان المشاركة في المعرض تأتي بهدف التعريف بالمشاريع التي يتم من خلالها تعزيز إدارة موارد المياه بطريقة كاملة، مشيرة الى ان الوحدة تعمل على تطبيق مشروع ممول من صندوق المناخ الأخضر لتعزيز مرونة المناخ على قطاع المياه في البحرين.
وأضافت ان لدى الوحدة عدة مبادرات، منها «نمذجة» تغير المناخ على قطاع المياه الجوفية تحديدا كما لديها منصة لتجميع كل البيانات والمعلومات ذات الصلة بالمياه، بالإضافة إلى قواعد إرشادية ونماذج لاستخدام مياه الصرف الصحي المعالجة وتعزيز استخدام المياه الرمادية ومياه الأمطار.
وأوضحت ان جميع هذه المبادرات جزء من استراتيجيات المملكة (استراتيجية المياه 2030) التي أطلقتها البحرين عام 2021.
بدوره، أكد رئيس مجلس إدارة جمعية أصدقاء البيئة الإماراتية إبراهيم محمد لـ «كونا» أهمية المشاركة في هذا المعرض وذلك لدعم المؤتمر بمملكة البحرين وللتعريف بمؤتمر الأطراف (كوب 28) ولتبادل الخبرات مع الشركات والتعرف على آخر ما تم التوصل إليه في هذا المجال ولتوضيح خطة الامارات لعام 2023 «حيث تهدف لتكون افضل دول العالم ليس فقط في الصحة والتعليم انما في الاستدامة».
وأضاف ان المشاركة في مثل هذه المعارض يعتبر فرصة لتوضيح خطة الامارات لعام 2050 بخصوص آخر مراحل الاعتماد على النفط ولتوصيل رسالة للمجتمع الدولي بأنه لن يكون الاعتماد على النفط بل على الطاقة النووية وطاقة الرياح والطاقة الشمسية والهيدروجين الأخضر والأزرق.
وأوضح انه من مهام الجمعية توصيل صوت الشعب الإماراتي للمجتمع الدولي انه قادر على تقليل البصمة الكربونية على مستوى العالم.
من ناحيتها، قالت المهندسة في مركز الأبحاث والتطوير في أرامكو السعودية تاليا الناطور ان المعرض يعد فرصة لشرح ما تعمل عليه الشركة من تطوير لعناصر الاستدامة المتعلقة بقطاع النقل لتقليل الانبعاثات الكربونية.
وأوضحت ان تقليل الانبعاثات الكربونية يكون اما عن طريق تطوير المحرك او تطوير الوقود (الوقود المستدام) المنخفض الكربون، الأمر الذي يسهم في تقليل استخدام الوقود بنسبة تصل الى 70%.
من جانبها، أكدت رئيس مجموعة الاعلام والتوعية في هيئة الكهرباء والماء البحرينية نوف كمال لـ «كونا» أهمية مثل هذه المعارض في توعية المشتركين بأهمية الترشيد باستهلاك الكهرباء والماء لكونهما طاقتين مهمتين يجب الحفاظ عليهما.
وأوضحت ان لدى الهيئة طرقا مستحدثة ويعد المعرض فرصة لتعريف المشترك بها وكيفية الاستهلاك الأمثل عن طريق استخدام الـ «كيوار كود» لمعرفة حجم الاستهلاك.

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