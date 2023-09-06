«المواصلات»: عملية الربط مع «الداخلية» تمت بشكل سلس دون عراقيل



بناء على توجيهات النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ طلال الخالد بضرورة التنسيق بين الجهات الحكومية ووزارة الداخلية لتحصيل المديونيات المستحقة على الأجانب للدولة قبل مغادرة البلاد، أعلنت وزارة الداخلية عن البدء بتفعيل قرار تحصيل المديونيات المستحقة على الأجانب لوزارة العدل قبل مغادرة البلاد ابتداء من اليوم الخميس. وأضافت انه يتوجب على كل اجنبي يرغب في مغادرة البلاد أيا كان سبب المغادرة أن يقوم بسداد المديونيات المستحقة عليه، وذلك عن طريق الموقع الإلكتروني لوزارة العدل أو تطبيق «سهل».

ودعت وزارة الداخلية الجميع إلى ضرورة الالتزام بالأحكام القانونية المقررة وعدم مخالفة هذه الأحكام، حيث إنها لن تتوانى في القيام بواجبها في حفظ الأمن والنظام العام في البلاد.

من جانب آخر، كشف وكيل وزارة المواصلات بالتكليف د.أحمد المجرن انه تم الربط الآلي مع وزارة الداخلية لتحصيل مستحقات الوزارة لدى الوافدين.

وقال المجرن، في تصريح صحافي بعد التنسيق مع وزارة الداخلية خلال الأيام الماضية، انه تم الانتهاء من عملية الربط الآلي بين الوزارتين.

وبين ان عملية الربط بين الوزارتين تمت في شكل سلس دون وجود عراقيل أو عقبات تعطل الربط بين الجهتين كما أنها أنجزت في وقت قياسي.

وأكد انه بعد تفعيل عملية الربط مع وزارة الداخلية يكون قرار تحصيل مستحقات ومديونيات الوزارة للوافدين المغادرين قد دخل حيز التنفيذ وعلية يتوجب على المشتركين المستفيدين من الخدمات المقدمة ضرورة التأكد من عدم وجود مستحقات ماليه للوزارة قبل إنهاء إجراءات السفر حتى لا تتعطل إجراءات سفرهم. وأكد المجرن أن هذه الخطوة تأتي تنفيذا لتوجيهات مجلس الوزراء بحث الجهات الحكومية على تحصيل مستحقات الدولة والحفاظ عليها من الضياع.

واردف انه بناء على توجيهات وزير الدولة لشؤون البلدية ووزير الدولة لشؤون الاتصالات فهد الشعلة بتسهيل إجراءات تحصيل المستحقات في مطار الكويت الدولي تم افتتاح مكتب خدمة العملاء لتحصيل المستحقات المترتبة على الوافدين نظير الخدمات التي تقدمها للمشتركين (الوافدين) في مطار الكويت الدولي T1 والذي سيعمل 24 ساعة لتقديم خدمة السداد من خلال الدفع «كي.نت». وفي ختام التصريح، أشاد المجرن بالجهود الكبيرة والمخلصة التي بذلها المختصون في الوزارتين لإتمام عملية الربط بين الوزارتين والتي تم من خلالها الربط بشكل انسيابي دون وجود عراقيل.

وفي السياق نفسه، نشر حساب مركز التواصل الحكومي المستحقات الواجب تسديدها قبل مغادرة الأجانب البلاد، وتشمل هذه المستحقات:

- دفع المخالفات المرورية المسجلة على الأجانب قبل المغادرة من خلال الموقع الالكتروني لوزارة الداخلية أو مطار الكويت الدولي أو مراجعة أحد الأقسام التابعة للإدارة العامة للمرور في المحافظات أو المكاتب الموجودة في المنافذ البرية والبحرية.

- دفع المستحقات المالية والمديونيات لوزارة المواصلات على الأجانب قبل المغادرة من خلال موقع الوزارة الإلكتروني أو مراجعة الوزارة أو عبر تطبيق سهل. - دفع فواتير الكهرباء والماء على الأجانب قبل المغادرة، وذلك عبر تطبيق سهل أو تطبيق MEW-PAY ومكتب خدمة العملاء في مطار الكويت T4.