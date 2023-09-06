وزير خارجية قبرص أدان الحادث ضد سياح كويتيين

وزير خارجية قبرص أدان الحادث ضد سياح كويتيين
التاريخ
9/6/2023 11:35:04 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) التقى وزير الخارجية القبرصي كونستانتينوس كومبوس سفيرنا لدى قبرص عبدالله الخرافي، وأدان الحادث الأخير ضد السياح الكويتيين، الذي وقع خلال المظاهرات في مدينة ليماسول الساحلية.
وذكرت وزارة الخارجية القبرصية في منشور لها على منصة اكس، أن الوزير كومبوس عقد اجتماعا مع السفير عبدالله الخرافي، وأكد من جديد المستوى الممتاز للعلاقات الثنائية.
وأشارت وزارة الخارجية، إلى أن «وزير الخارجية كومبوس انتهز الفرصة لإدانة الحادث المؤسف الأخير الذي تعرض له السياح، معربا عن رغبته في زيارة الكويت بالقريب العاجل».
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