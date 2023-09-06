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وزير خارجية قبرص أدان الحادث ضد سياح كويتيين

9/6/2023 11:35:04 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) التقى وزير الخارجية القبرصي كونستانتينوس كومبوس سفيرنا لدى قبرص عبدالله الخرافي، وأدان الحادث الأخير ضد السياح الكويتيين، الذي وقع خلال المظاهرات في مدينة ليماسول الساحلية.
وذكرت وزارة الخارجية القبرصية في منشور لها على منصة اكس، أن الوزير كومبوس عقد اجتماعا مع السفير عبدالله الخرافي، وأكد من جديد المستوى الممتاز للعلاقات الثنائية.
وأشارت وزارة الخارجية، إلى أن «وزير الخارجية كومبوس انتهز الفرصة لإدانة الحادث المؤسف الأخير الذي تعرض له السياح، معربا عن رغبته في زيارة الكويت بالقريب العاجل».

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