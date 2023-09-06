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رئيس الأركان بحث مع الملحق العسكري الإندونيسي القضايا المشتركة

9/6/2023 11:35:03 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) استقبل رئيس الأركان العامة للجيش بالتفويض اللواء الركن م.د.غازي حسن الشمري في ديوان رئاسة الأركان الملحق العسكري بسفارة جمهورية إندونيسيا الصديقة لدى البلاد العميد الركن بوتوت ويتجكسونو هادي والوفد المرافق له.
حيث تم خلال اللقاء تبادل الأحاديث الودية ومناقشة أهم المواضيع ذات الاهتمام المشترك ضمن محور الزيارة.
من جانب آخر، نظمت هيئة الإدارة والقوى البشرية بالتعاون مع القوة البحرية اللقاء التنويري للمقبولين من الدفعة 103 لضباط الصف والدفعة 104 للأفراد للالتحاق بشرف الخدمة العسكرية، بعد أن أتموا جميع الإجراءات واجتازوا الاختبارات والفحوصات الطبية اللازمة لقبولهم والتحاقهم بالدورة العسكرية.

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