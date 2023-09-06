رئيس الأركان بحث مع الملحق العسكري الإندونيسي القضايا المشتركة
التاريخ
9/6/2023 11:35:03 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) استقبل رئيس الأركان العامة للجيش بالتفويض اللواء الركن م.د.غازي حسن الشمري في ديوان رئاسة الأركان الملحق العسكري بسفارة جمهورية إندونيسيا الصديقة لدى البلاد العميد الركن بوتوت ويتجكسونو هادي والوفد المرافق له.
حيث تم خلال اللقاء تبادل الأحاديث الودية ومناقشة أهم المواضيع ذات الاهتمام المشترك ضمن محور الزيارة.
من جانب آخر، نظمت هيئة الإدارة والقوى البشرية بالتعاون مع القوة البحرية اللقاء التنويري للمقبولين من الدفعة 103 لضباط الصف والدفعة 104 للأفراد للالتحاق بشرف الخدمة العسكرية، بعد أن أتموا جميع الإجراءات واجتازوا الاختبارات والفحوصات الطبية اللازمة لقبولهم والتحاقهم بالدورة العسكرية.
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