(MENAFN- Al-Anbaa) عاطف رمضان
أعلنت المؤسسة العامة للرعاية السكنية عن توزيع الدفعة11 من الضاحية N3 بالقسائم الحكومية في مشروع جنوب مدينة سعد العبدالله والتي تشتمل على 281 قسيمه بمساحة 400 م2 للمخصص لهم حتى تاريخ. 23/10/2004 وذلك وفقا للمواعيد التالية: توزيع البطاقات يومي الخميس والأحد 7 و10 سبتمبر وتوزيع بطاقات الاحتياط يوم الاثنين 11 سبتمبر وإجراء عملية القرعة يوم الأربعاء 13 سبتمبر.
وقالت «السكنية» ان المواطنين المخصص لهم القسائم الحكومية في هذا المشروع عليهم الحضور إلى مبنى المؤسسة في منطقة جنوب السرة الساعة التاسعة صباحا، مصطحبين معهم البطاقة المدنية وقرار التخصيص وذلك لتسلّم بطاقة القرعة خلال أوقات الدوام الرسمي. ولفتت الى أن من يتخلف عن تسلّم بطاقة القرعة الخاصة به خلال الأيام المحددة، فإن المؤسسة ستقوم باستبعاد اسمه وإدخال الأسماء التي تليهم في التخصيص، مشيرة الى ان المواطنين المخصص لهم القسائم الحكومية في هذه المنطقة ولم ترد أسماؤهم ضمن هذا الكشف عليهم الحضور إلى مبنى المؤسسة في المسرح في تمام الساعة التاسعة صباح يوم الاثنين 11 سبتمبر مصطحبين معهم قرار التخصيص والبطاقة المدنية للدخول ضمن الاحتياط.
وفيما يلي أسماء المواطنين :
0001
علي لهاوه مرتع العازمي
0002
قتيبه يوسف عبدالعزيز السلطان
0003
خالد فلاح سالم عوض
0004
فلاح سالم سليمان المطيرى
0005
فهد نصار صنهات العازمي
0006
عبدالرحمن حسين عبدالرحمن عناني
0007
نادر مرزوق مرضى العازمي
0008
فيصل مساعد محمد غريب
0009
احمد راشد حميد المطيرى
0010
محمد ضحوى دخنان الغريبه
0011
عبدالعزيز سعود عايش الجويسري
0012
يوسف غانم ذياب المطيرى
0013
سالم هادى مطلق شريم العازمى
0014
عبدالرحمن حماد محمد العجمي
0015
حمدان حمد ابراهيم ضويان
0016
فالح مبارك سالم العازمى
0017
خالد شبيب مفرج
المطيرى
0018
غانم سعد غانم مفتاح
0019
جراح صالح جابر
المرى
0020
مشاري مطر ادهام الزيد
0021
ضاري حسين علي الغريب
0022
نواف على خالد الزعبى
0023
خالد محمد عبدالله الحوطي
0024
محمد عوينان مشلح المطيرى
0025
سحمى حاضر مفرح السبيعي
0026
ناصر عبيد حجى
الرشيدى
0027
احمد زيد عبدالحسين
الزيد
0028
على محسن على الحربي
0029
خالد عبدالله جاسم العبدالهادي
0030
حسين عباس رضا مراد
0031
حسن عبدالرحيم حسن السويدي
0032
بدر مويسان فاضى العتيبى
0033
صلاح راشد رشيد الشدقم
0034
جزاء سالم ناصر مبارك
0035
بدر غليفص بطاح العازمي
0036
عبدالله جاسم احمد الكندري
0037
فالح مسلط فالح العجمي
0038
متعب حسن غريب العجمي
0039
اسماعيل غلوم جوهر سالم
0040
عبدالكريم نايف قبلان
الرشيدى
0041
احمد ابراهيم حاجي عباس حسين
0042
فالح سالم منصور العازمي
0043
عبدالله مبارك مترك الدوسرى
0044
خالد محمد راشد صغير العجمي
0045
سعد راجح عبدالله البوص
0046
تركى مبارك مترك الدوسرى
0047
ثامر سمير الاسود الرشيدى
0048
مشعل بدر احمد الربيعان
0049
عايض سعد فراج السبيعي
0050
محمد سعد فراج السبيعى
0051
سعود عويد محمد الرشيدي
0052
نادر مبارك فهيد العازمي
0053
عوض عبدالله مبارك العازمى
0054
خالد مناور عواد العازمى
0055
محمد على سالم محمد
0056
حسين على احمد
القلاف
0057
عبدالله مساعد حمود عبدالوهاب
0058
عبدالله غازى عبدالله الشريف
0059
عادل وسمى عيد العازمي
0060
فايز فالح سعدون العازمى
0061
مبارك سعد دعسان العازمى
0062
سالم حمد فالح وسمى
0063
رائد عبدالهادى قحيصان المياس
0064
حسن احمد حسين البلوشى
0065
نجم احمد نجم ابوغيث
0066
فهد عشوي مطلق السبيعي
0067
مرزوق فلاح سالم العازمي
0068
عذبى خالد عايض
العتيبي
0069
ثامر سلمان شبيب العازمي
0070
سامى راشد فلاح العازمي
0071
عايد عيد جبر الهاجرى
0072
براك منصور فهد السبيعى
0073
علي عبدالله ابراهيم علي
0074
مرزوق شافى غازى المطيرى
0075
احمد ملفي حمود الرشيدي
0076
منصور سعد مطلق السبيعى
0077
خالد محسن مازن العتيبى
0078
مهنا عبدالله مسفر الحيانى
0079
سعد ياسين حماد عمار
0080
فلاح تنى فلاح الدوسري
0081
نواف عايض سعد الهاجرى
0082
سعود مران رجيبان
الحربى
0083
احمد سيف الله علي تركى ويس
0084
راشد حمد جارالله المرى
0085
هانى محمد عبدالله الشعيب
0086
فهاد فيصل رسمان مبارك
0087
حامد سعد علي الحبيني العازمي
0088
مساعد فهد سعود العجمى
0089
سعود ذياب سعود العازمى
0090
محمد جزاء عفار العتيبى
0091
على مهل عبدالله الهاجرى
0092
راضى مجحم راضى العازمى
0093
زيد عبدالله موسم الديحاني
0094
بندر محمد على الخالدى
0095
محمد منصور عماش الشلاحى
0096
فيصل فلاح ناصر
العازمى
0097
عبدالله سعيد عوض العتيبي
0098
عبدالعزيز سعود مجبل الحسيني
0099
ماجد ناصر محمد الجفيره
0100
محمد صالح سالم العجمي
0101
نواف رميح تركى المطيرى
0102
طلال بدر يعقوب النجار
0103
حمد مبارك مطلق حرقان
0104
عايد مبارك عايد المحجان
0105
محمد ساير عبدالرحمن المطيري
0106
عبدالله ذيب بقان العنزي
0107
خالد جابر سعد الهاجرى
0108
فهد ناصر فالح الدويك
0109
حسين عبدالله صباح الفضلى
0110
محمد فلاح سلمان العجمى
0111
محمد ماضي سالم العازمي
0112
محمد خلف سعود الحميدي
0113
حمد وعلان حربي اللميع
0114
ناصر مرزوق سعد الحبيني
0115
علي محسن علي
العجمي
0116
راشد محمد معيض العازمي
0117
ناصر مضيان محمد المضيان
0118
محمد محسن محمد العجمي
0119
على محمد صنهات العصيمى
0120
بندر فيحان فلاح المطيرى
0121
عبدالرحمن حمود راجح القحطاني
0122
زيد فهد صقر الزعيبي
0123
محمد عواد مسباح العازمي
0124
خالد جزاء عفار العتيبي
0125
مهلهل خالد حمود المضف
0126
بدر عبدالعزيز رومى سلطان
0127
عايض صقر جمعان العازمى
0128
محمد جاسم على اشكنانى
0129
حمد جلوي غنام العازمي
0130
عبيد عصفور فهد العجمي
0131
عيد هنى سعدان الرشيدى
0132
محمد سعيد مسيعيد المطيرى
0133
فيصل صباح خالد الصواغ
0134
مصبح سعد رغيان العازمي
0135
محمد دغيم حماد العازمي
0136
علي ناجي مناور نزهان المطيري
0137
على محسن صالح المرى
0138
احمد على راضى العازمي
0139
ثامر هادى ثامرالعازمى
0140
طلال راشد محمد الضبيب العازمى
0141
صقر خالد بداح الصانع
0142
خالد فلاح مفلح
السبيت
0143
محمد حمود محمد
الرشيدى
0144
خالد وليد حماد العبيد
0145
سلطان سيف حصين الهاجرى
0146
نواف فلاح هجاج العازمى
0147
بدر ناصر على مطلق
0148
حسين غزاي جاسي العازمي
0149
سعد مرزوق سعد المطيرى
0150
خالد ساري مرزوق العازمي
0151
خالد مشعل ثويني سهو الخالدي
0152
احمد نافل عوض المطيري
0153
خالد وليد احمد الشطي ووالدته
0154
نايف مفرج نصار الشريعان
0155
بدر يوسف على مراد
0156
احمد عبدالعزيز عبدالله حسن
0157
عادل منصور عيد البراك الرشيدي
0158
بدر ناصر على الدوب
0159
خالد صالح سعد المقهوى
0160
محمد احمد عبدالرضا
سليم
0161
فهد على فهد الرشيدى
0162
نايف خالد نايف الهاجرى
0163
نايف فالح دليم العازمي
0164
فواز منير سالم العازمي
0165
فهد عبدالله سلطان المالكي
0166
حسين حسن محمد الصفار
0167
محمد فالح على الدماك
0168
صالح راشد صالح مرعى
0169
عادل سعيد محمد المطيرى
0170
محمد فالح متروك العازمي
0171
عقيل عدنان حسين رجب
0172
جابر سالم جابر الجعيدى
0173
محمدعلي عيد العنزي
0174
نواف علي خلف الحربي
0175
زيد خالد زيد مسيلم الرشيدي
0176
منصور بداح ناصر عبدالله الرشيديه
0177
خالد عبدالرحمن حمد الصالح
0178
شافي سعد شافي الهاجري
0179
سعدي سعود حثلين الرشيدي
0180
عبدالله محمد
بن مانع المهيد
0181
فيصل هزاع عبدالله المطيري
0182
حسين صالح محمدالعجمي
0183
مشارى تركي مضحي المطيري
0184
على صالح محمد العجمى
0185
جاسم محمد على شعبان
0186
محمد حمود محمد العراده
0187
طلال حمد مطلق العازمي
0188
شبيب سعد شبيب الرشيدي
0189
مشعل مطر زيد المطيري
0190
خالد عايض مبارك الصنوين
0191
فلاح عبدالله غنام المطيرى
0192
فهد عبدالله غنام المطيرى
0193
وليد خالد مرزوق العازمي
0194
محمد عدنان حسين رجب
0195
مفلح حمد مطلق صالح
0196
مانع عبدالله مانع العازمى
0197
محمد ملحم مرداس العجمى
0198
مبارك حنيف سند الهاجرى
0199
فيصل سالم فلاح ثويب
0200
راشد صليهم محسن العجمي
0201
احمد اكياد زعل الظفيري
0202
جاسم محمد صالح الضرمان
0203
فراج جارالله فهد العجمى
0204
ماجد فالح محمد عبود العازمي
0205
نايف متاعب متعب العازمي
0206
نواف متاعب متعب العازمي
0207
محمد يوسف سعود الهولى
0208
صالح محمد خلف العازمي
0209
سارى على عبدالله العيبان
0210
ابو طالب احمد محمد الملا
0211
راشد فهد حجاب الدوسرى
0212
عبدالعزيز احمد على الصواغ
0213
سعود سعد مرزوق المطيرى
0214
ناصر داود سليمان الزامل
0215
موسى بركه جبر النومس
0216
سعد محمد فهد العجمي
0217
فهد سعد على شحيتاوي العازمي
0218
مشعل راشد مبرك البواردي العازمي
0219
صباح مرزوق رويتع ارخيت
0220
سعود عبدالله هادى العجمى
0221
وليد خالد هجاج فراج
0222
سلطان عوض ساري المطيري
0223
عيسى عواض عبدالله الرشيدي
0224
نواف براك فهيد العجمي
0225
ثامر ردن ثامر المطيرى
0226
عبدالله طلق علي العتيبى
0227
حزام سلطان محمد العجمي
0228
مرضى حبيب سعيد محمد
0229
خالد حمد صالح المري
0230
احمد رزقان فريح الرشيدي
0231
طلال مرزوق عيد عقاب العازمي
0232
راشد مصبح على العازمى
0233
احمد عايض مبارك العازمي
0234
خالد مناور فالح العنزي
0235
علي عيد حمود العتيبي
0236
عبدالله صالح حسين العتيبي
0237
غانم شخير فالح العازمي
0238
فايز راشد مناحي العتيبي
0239
جابر مزيد فالح الرشيدي
0240
محمد خالد شليل بشير
0241
عبدالعزيز سلمان فهد الدوسرى
0242
مبارك حسين برجس
المثلا
0243
عبدالله ماجد عوض المطيرى
0244
خالد محمد خالد المطيرى
0245
على ابراهيم حاجى عباس
0246
احمد عايض مسفر العازمى
0247
فيصل محمد فاهد العتيبي
0248
احمد فهد صالح الدعيج
0249
محمد هادى مطيع العجمى
0250
سعود ارتيبان فارس الجوير
0251
فهد يوسف خلف الحماد
0252
رياض سعد عبدالله القديرى
0253
احمد حسن حسين الجدى
0254
عبدالله محمد هذال القحطانى
0255
سعد حمد صدعان الصوابر
0256
بندر هادى جبران القحطانى
0257
على رميح تركى المطيرى
0258
علي احمد عباس العجمي
0259
بدر مجبل نوار العازمي
0260
خالد مانع عبدالهادي العجمي
0261
عبدالله عبدالرضا حسن رضا
0262
عبدالهادي عبدالرضا حسن رضا
0263
سعد طلق سعد العازمي
0264
احمد عبدالله محمد الفويطر
0265
ماجد عبدالله موسم الديحاني
0266
خالد علي محمد الهاشمي
0267
نواف عبدالله نجم الحميدان
0268
نايف احمد صالح النويف
0269
عبدالعزيز عبدالكريم ذياب المطيري
0270
جابر احمد على الحداد
0271
عامر صالح سعيد مبارك
0272
عبدالهادى علي عبدالهادي العجمي
0273
ناصر عبدالله عواد الردينى
0274
فواز عيد خلف البرازى
0275
نايف احمد نايف عويهان
0276
سالم حمد مبارك اشقير
0277
مشعل شافى شويمى السبيعى
0278
مبارك سعد مبارك ارشيد
0279
عادل سعد فهد العازمي
0280
محمد عبدالله مصلح الشلاحى
0281
عبدالله بندر عبدالله يوسف