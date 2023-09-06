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السكنية تستدعي 281 مواطنا لقسائم الدفعة 11 بالضاحية N3 في جنوب سعد العبدالله

9/6/2023 11:35:03 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) عاطف رمضان
أعلنت المؤسسة العامة للرعاية السكنية عن توزيع الدفعة11 من الضاحية N3 بالقسائم الحكومية في مشروع جنوب مدينة سعد العبدالله والتي تشتمل على 281 قسيمه بمساحة 400 م2 للمخصص لهم حتى تاريخ. 23/10/2004 وذلك وفقا للمواعيد التالية: توزيع البطاقات يومي الخميس والأحد 7 و10 سبتمبر وتوزيع بطاقات الاحتياط يوم الاثنين 11 سبتمبر وإجراء عملية القرعة يوم الأربعاء 13 سبتمبر.
وقالت «السكنية» ان المواطنين المخصص لهم القسائم الحكومية في هذا المشروع عليهم الحضور إلى مبنى المؤسسة في منطقة جنوب السرة الساعة التاسعة صباحا، مصطحبين معهم البطاقة المدنية وقرار التخصيص وذلك لتسلّم بطاقة القرعة خلال أوقات الدوام الرسمي. ولفتت الى أن من يتخلف عن تسلّم بطاقة القرعة الخاصة به خلال الأيام المحددة، فإن المؤسسة ستقوم باستبعاد اسمه وإدخال الأسماء التي تليهم في التخصيص، مشيرة الى ان المواطنين المخصص لهم القسائم الحكومية في هذه المنطقة ولم ترد أسماؤهم ضمن هذا الكشف عليهم الحضور إلى مبنى المؤسسة في المسرح في تمام الساعة التاسعة صباح يوم الاثنين 11 سبتمبر مصطحبين معهم قرار التخصيص والبطاقة المدنية للدخول ضمن الاحتياط.

وفيما يلي أسماء المواطنين :

0001

علي لهاوه مرتع العازمي

0002

قتيبه يوسف عبدالعزيز السلطان

0003

خالد فلاح سالم عوض

0004

فلاح سالم سليمان المطيرى

0005

فهد نصار صنهات العازمي

0006

عبدالرحمن حسين عبدالرحمن عناني

0007

نادر مرزوق مرضى العازمي

0008

فيصل مساعد محمد غريب

0009

احمد راشد حميد المطيرى

0010

محمد ضحوى دخنان الغريبه

0011

عبدالعزيز سعود عايش الجويسري

0012

يوسف غانم ذياب المطيرى

0013

سالم هادى مطلق شريم العازمى

0014

عبدالرحمن حماد محمد العجمي

0015

حمدان حمد ابراهيم ضويان

0016

فالح مبارك سالم العازمى

0017

خالد شبيب مفرج
المطيرى

0018

غانم سعد غانم مفتاح

0019

جراح صالح جابر
المرى

0020

مشاري مطر ادهام الزيد

0021

ضاري حسين علي الغريب

0022

نواف على خالد الزعبى

0023

خالد محمد عبدالله الحوطي

0024

محمد عوينان مشلح المطيرى

0025

سحمى حاضر مفرح السبيعي

0026

ناصر عبيد حجى
الرشيدى

0027

احمد زيد عبدالحسين
الزيد

0028

على محسن على الحربي

0029

خالد عبدالله جاسم العبدالهادي

0030

حسين عباس رضا مراد

0031

حسن عبدالرحيم حسن السويدي

0032

بدر مويسان فاضى العتيبى

0033

صلاح راشد رشيد الشدقم

0034

جزاء سالم ناصر مبارك

0035

بدر غليفص بطاح العازمي

0036

عبدالله جاسم احمد الكندري

0037

فالح مسلط فالح العجمي

0038

متعب حسن غريب العجمي

0039

اسماعيل غلوم جوهر سالم

0040

عبدالكريم نايف قبلان
الرشيدى

0041

احمد ابراهيم حاجي عباس حسين

0042

فالح سالم منصور العازمي

0043

عبدالله مبارك مترك الدوسرى

0044

خالد محمد راشد صغير العجمي

0045

سعد راجح عبدالله البوص

0046

تركى مبارك مترك الدوسرى

0047

ثامر سمير الاسود الرشيدى

0048

مشعل بدر احمد الربيعان

0049

عايض سعد فراج السبيعي

0050

محمد سعد فراج السبيعى

0051

سعود عويد محمد الرشيدي

0052

نادر مبارك فهيد العازمي

0053

عوض عبدالله مبارك العازمى

0054

خالد مناور عواد العازمى

0055

محمد على سالم محمد

0056

حسين على احمد
القلاف

0057

عبدالله مساعد حمود عبدالوهاب

0058

عبدالله غازى عبدالله الشريف

0059

عادل وسمى عيد العازمي

0060

فايز فالح سعدون العازمى

0061

مبارك سعد دعسان العازمى

0062

سالم حمد فالح وسمى

0063

رائد عبدالهادى قحيصان المياس

0064

حسن احمد حسين البلوشى

0065

نجم احمد نجم ابوغيث

0066

فهد عشوي مطلق السبيعي

0067

مرزوق فلاح سالم العازمي

0068

عذبى خالد عايض
العتيبي

0069

ثامر سلمان شبيب العازمي

0070

سامى راشد فلاح العازمي

0071

عايد عيد جبر الهاجرى

0072

براك منصور فهد السبيعى

0073

علي عبدالله ابراهيم علي

0074

مرزوق شافى غازى المطيرى

0075

احمد ملفي حمود الرشيدي

0076

منصور سعد مطلق السبيعى

0077

خالد محسن مازن العتيبى

0078

مهنا عبدالله مسفر الحيانى

0079

سعد ياسين حماد عمار

0080

فلاح تنى فلاح الدوسري

0081

نواف عايض سعد الهاجرى

0082

سعود مران رجيبان
الحربى

0083

احمد سيف الله علي تركى ويس

0084

راشد حمد جارالله المرى

0085

هانى محمد عبدالله الشعيب

0086

فهاد فيصل رسمان مبارك

0087

حامد سعد علي الحبيني العازمي

0088

مساعد فهد سعود العجمى

0089

سعود ذياب سعود العازمى

0090

محمد جزاء عفار العتيبى

0091

على مهل عبدالله الهاجرى

0092

راضى مجحم راضى العازمى

0093

زيد عبدالله موسم الديحاني

0094

بندر محمد على الخالدى

0095

محمد منصور عماش الشلاحى

0096

فيصل فلاح ناصر
العازمى

0097

عبدالله سعيد عوض العتيبي

0098

عبدالعزيز سعود مجبل الحسيني

0099

ماجد ناصر محمد الجفيره

0100

محمد صالح سالم العجمي

0101

نواف رميح تركى المطيرى

0102

طلال بدر يعقوب النجار

0103

حمد مبارك مطلق حرقان

0104

عايد مبارك عايد المحجان

0105

محمد ساير عبدالرحمن المطيري

0106

عبدالله ذيب بقان العنزي

0107

خالد جابر سعد الهاجرى

0108

فهد ناصر فالح الدويك

0109

حسين عبدالله صباح الفضلى

0110

محمد فلاح سلمان العجمى

0111

محمد ماضي سالم العازمي

0112

محمد خلف سعود الحميدي

0113

حمد وعلان حربي اللميع

0114

ناصر مرزوق سعد الحبيني

0115

علي محسن علي
العجمي

0116

راشد محمد معيض العازمي

0117

ناصر مضيان محمد المضيان

0118

محمد محسن محمد العجمي

0119

على محمد صنهات العصيمى

0120

بندر فيحان فلاح المطيرى

0121

عبدالرحمن حمود راجح القحطاني

0122

زيد فهد صقر الزعيبي

0123

محمد عواد مسباح العازمي

0124

خالد جزاء عفار العتيبي

0125

مهلهل خالد حمود المضف

0126

بدر عبدالعزيز رومى سلطان

0127

عايض صقر جمعان العازمى

0128

محمد جاسم على اشكنانى

0129

حمد جلوي غنام العازمي

0130

عبيد عصفور فهد العجمي

0131

عيد هنى سعدان الرشيدى

0132

محمد سعيد مسيعيد المطيرى

0133

فيصل صباح خالد الصواغ

0134

مصبح سعد رغيان العازمي

0135

محمد دغيم حماد العازمي

0136

علي ناجي مناور نزهان المطيري

0137

على محسن صالح المرى

0138

احمد على راضى العازمي

0139

ثامر هادى ثامرالعازمى

0140

طلال راشد محمد الضبيب العازمى

0141

صقر خالد بداح الصانع

0142

خالد فلاح مفلح
السبيت

0143

محمد حمود محمد
الرشيدى

0144

خالد وليد حماد العبيد

0145

سلطان سيف حصين الهاجرى

0146

نواف فلاح هجاج العازمى

0147

بدر ناصر على مطلق

0148

حسين غزاي جاسي العازمي

0149

سعد مرزوق سعد المطيرى

0150

خالد ساري مرزوق العازمي

0151

خالد مشعل ثويني سهو الخالدي

0152

احمد نافل عوض المطيري

0153

خالد وليد احمد الشطي ووالدته

0154

نايف مفرج نصار الشريعان

0155

بدر يوسف على مراد

0156

احمد عبدالعزيز عبدالله حسن

0157

عادل منصور عيد البراك الرشيدي

0158

بدر ناصر على الدوب

0159

خالد صالح سعد المقهوى

0160

محمد احمد عبدالرضا
سليم

0161

فهد على فهد الرشيدى

0162

نايف خالد نايف الهاجرى

0163

نايف فالح دليم العازمي

0164

فواز منير سالم العازمي

0165

فهد عبدالله سلطان المالكي

0166

حسين حسن محمد الصفار

0167

محمد فالح على الدماك

0168

صالح راشد صالح مرعى

0169

عادل سعيد محمد المطيرى

0170

محمد فالح متروك العازمي

0171

عقيل عدنان حسين رجب

0172

جابر سالم جابر الجعيدى

0173

محمدعلي عيد العنزي

0174

نواف علي خلف الحربي

0175

زيد خالد زيد مسيلم الرشيدي

0176

منصور بداح ناصر عبدالله الرشيديه

0177

خالد عبدالرحمن حمد الصالح

0178

شافي سعد شافي الهاجري

0179

سعدي سعود حثلين الرشيدي

0180

عبدالله محمد
بن مانع المهيد

0181

فيصل هزاع عبدالله المطيري

0182

حسين صالح محمدالعجمي

0183

مشارى تركي مضحي المطيري

0184

على صالح محمد العجمى

0185

جاسم محمد على شعبان

0186

محمد حمود محمد العراده

0187

طلال حمد مطلق العازمي

0188

شبيب سعد شبيب الرشيدي

0189

مشعل مطر زيد المطيري

0190

خالد عايض مبارك الصنوين

0191

فلاح عبدالله غنام المطيرى

0192

فهد عبدالله غنام المطيرى

0193

وليد خالد مرزوق العازمي

0194

محمد عدنان حسين رجب

0195

مفلح حمد مطلق صالح

0196

مانع عبدالله مانع العازمى

0197

محمد ملحم مرداس العجمى

0198

مبارك حنيف سند الهاجرى

0199

فيصل سالم فلاح ثويب

0200

راشد صليهم محسن العجمي

0201

احمد اكياد زعل الظفيري

0202

جاسم محمد صالح الضرمان

0203

فراج جارالله فهد العجمى

0204

ماجد فالح محمد عبود العازمي

0205

نايف متاعب متعب العازمي

0206

نواف متاعب متعب العازمي

0207

محمد يوسف سعود الهولى

0208

صالح محمد خلف العازمي

0209

سارى على عبدالله العيبان

0210

ابو طالب احمد محمد الملا

0211

راشد فهد حجاب الدوسرى

0212

عبدالعزيز احمد على الصواغ

0213

سعود سعد مرزوق المطيرى

0214

ناصر داود سليمان الزامل

0215

موسى بركه جبر النومس

0216

سعد محمد فهد العجمي

0217

فهد سعد على شحيتاوي العازمي

0218

مشعل راشد مبرك البواردي العازمي

0219

صباح مرزوق رويتع ارخيت

0220

سعود عبدالله هادى العجمى

0221

وليد خالد هجاج فراج

0222

سلطان عوض ساري المطيري

0223

عيسى عواض عبدالله الرشيدي

0224

نواف براك فهيد العجمي

0225

ثامر ردن ثامر المطيرى

0226

عبدالله طلق علي العتيبى

0227

حزام سلطان محمد العجمي

0228

مرضى حبيب سعيد محمد

0229

خالد حمد صالح المري

0230

احمد رزقان فريح الرشيدي

0231

طلال مرزوق عيد عقاب العازمي

0232

راشد مصبح على العازمى

0233

احمد عايض مبارك العازمي

0234

خالد مناور فالح العنزي

0235

علي عيد حمود العتيبي

0236

عبدالله صالح حسين العتيبي

0237

غانم شخير فالح العازمي

0238

فايز راشد مناحي العتيبي

0239

جابر مزيد فالح الرشيدي

0240

محمد خالد شليل بشير

0241

عبدالعزيز سلمان فهد الدوسرى

0242

مبارك حسين برجس
المثلا

0243

عبدالله ماجد عوض المطيرى

0244

خالد محمد خالد المطيرى

0245

على ابراهيم حاجى عباس

0246

احمد عايض مسفر العازمى

0247

فيصل محمد فاهد العتيبي

0248

احمد فهد صالح الدعيج

0249

محمد هادى مطيع العجمى

0250

سعود ارتيبان فارس الجوير

0251

فهد يوسف خلف الحماد

0252

رياض سعد عبدالله القديرى

0253

احمد حسن حسين الجدى

0254

عبدالله محمد هذال القحطانى

0255

سعد حمد صدعان الصوابر

0256

بندر هادى جبران القحطانى

0257

على رميح تركى المطيرى

0258

علي احمد عباس العجمي

0259

بدر مجبل نوار العازمي

0260

خالد مانع عبدالهادي العجمي

0261

عبدالله عبدالرضا حسن رضا

0262

عبدالهادي عبدالرضا حسن رضا

0263

سعد طلق سعد العازمي

0264

احمد عبدالله محمد الفويطر

0265

ماجد عبدالله موسم الديحاني

0266

خالد علي محمد الهاشمي

0267

نواف عبدالله نجم الحميدان

0268

نايف احمد صالح النويف

0269

عبدالعزيز عبدالكريم ذياب المطيري

0270

جابر احمد على الحداد

0271

عامر صالح سعيد مبارك

0272

عبدالهادى علي عبدالهادي العجمي

0273

ناصر عبدالله عواد الردينى

0274

فواز عيد خلف البرازى

0275

نايف احمد نايف عويهان

0276

سالم حمد مبارك اشقير

0277

مشعل شافى شويمى السبيعى

0278

مبارك سعد مبارك ارشيد

0279

عادل سعد فهد العازمي

0280

محمد عبدالله مصلح الشلاحى

0281

عبدالله بندر عبدالله يوسف


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